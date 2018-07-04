Fatih Sevdi: Moliere yazdÄ±, biz bozduk

Kocaeli Åžehir TiyatrolarÄ±, 'Asalet KumkumasÄ±' oyununu 29 Haziran ile 3 temmuz tarihleri arasÄ±nda ilÃ§e ilÃ§e gezerek tiyatroseverlerle buluÅŸturdu.

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Cemre KAVALA

Kocaeli

Kocaelileri açÄ±k havada tiyatro izleme keyfini yaÅŸatan “Asalet KumkumasÄ±”, Kocaeli Åžehir TiyatrolarÄ±nÄ±n 2018-2019 sezonu açÄ±lÄ±ÅŸ oyunu olarak da ekim ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±ndan itibaren SDKM Büyük Sahnede seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Kocaeli Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi ve Oyunun Yönetmeni Ali DüÅŸenkalkar’la Asalet KumkumasÄ± oyununu ve TIR tiyatrosunu konuÅŸtuk.

“Asalet KumkumasÄ±” oyununu “TIR tiyatrosu” konseptinde Kocaeli’nin ilçelerini ‘TIR tiyatrosuyla’ dolaÅŸtÄ±. Neler söylemek istersiniz?

Fatih Sevdi: MayÄ±s ayÄ±nda sezonu aslÄ±nda kapatÄ±yoruz ama bu yÄ±l bir ilk yaptÄ±k. Dedik ki sezonu kapatmÄ±yoruz hem önümüzdeki sezona bir hazÄ±rlÄ±k yapacaÄŸÄ±z hem de çevre illeri tiyatro ile buluÅŸturacaÄŸÄ±z. “TIR tiyatrosu” kapsamÄ±nda beÅŸ ilçede oyunlarÄ±mÄ±zÄ± oynayacaÄŸÄ±z. KandÄ±ra Cebeci ile baÅŸladÄ±k. Ä°zmit, Derince, Gebze ve DeÄŸirmendere olmak üzere beÅŸ kez sahneledik. Önümüzdeki sezon açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da açÄ±k hava tiyatrosu ile yapÄ±p sezona baÅŸlayacaÄŸÄ±z; Asalet KumkumasÄ± oyunu ile. Moliere’in KibarlÄ±k BudalasÄ± oyunundan bizim tiyatromuza, bir kumpanyaya uyarlandÄ± oyun. Moliere’den iÅŸin tüyosunu aldÄ±k, iÅŸin tüyosunu bize söyledi. Yani Moliere yazdÄ± biz bozduk, affÄ±nÄ±za sÄ±ÄŸÄ±narak seyrinize sunduk. Ä°lk defa tiyatro bu kadar büyük bir prodüksiyon ile ilçelerde buluÅŸtu. Bundan sonra da bu tip iÅŸlere devam edeceÄŸiz.

Ä°zleyeceÄŸimiz oyun aslÄ±nda Moliere’in KibarlÄ±k BudalasÄ± oyunundan bir uyarlama. Bu süreç nasÄ±l iÅŸledi?

Ali DüÅŸenkalkar: Dramaturg Pervin Atamert; Moliere’in “KibarlÄ±k BudalasÄ±”nÄ± yeniden yazdÄ±. Uyarlamadan öte yeni bir yazÄ±m bu. Ä°lk çÄ±kÄ±ÅŸ noktamÄ±z “KibarlÄ±k BudalasÄ±” olduÄŸu için onu kullanmak zorundayÄ±z. Ama içindeki bütün görsellik, bütün oyun ÅŸekillerinde bizden bir ÅŸeyler var.

Åžehir Tiyatrosunun akademik kadrosu çok iyi... Bu oyuncu arkadaÅŸlarÄ±mla sahne üstünde bambaÅŸka bir dil yaratarak ortaya bir ÅŸey çÄ±kardÄ±k. AslÄ±nda benim iÅŸim bitti. Sezon içinde tekrar sahnede oynayacak bu oyun, sezonu açacak. Sahneye girecek, üç duvar arasÄ±na girecek.

Peki Kocaeli yerelinde insanlarÄ±n tiyatroya olan ilgisini nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Ali DüÅŸenkalkar: Kocaeli Åžehir Tiyatrosunun bir seyircisi yapÄ±sÄ± var. Özellikle Yahya Kaptan bölgesinden gelen bir seyirci yapÄ±sÄ± bu... Tiyatroya yatÄ±rÄ±m yapan yok. Bu anlamda çuvaldÄ±zÄ± hep beraber kendimize batÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Kültür ülkenin renklerini ve seslerini taÅŸÄ±r. Ve biz bu kültürü yavaÅŸ yavaÅŸ yok ediyoruz. Yeni nesillerin daha aydÄ±nlÄ±k bir Türkiye’de seçici olmasÄ± lazÄ±m.

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