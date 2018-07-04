GÃ¶rÃ¼nenin Ã¶tesine geÃ§en bir vefa borcu

Ressam GÃ¼lseren SÃ¼dor, SabancÄ± ve KoÃ§ Ãœniversitesi'ndeki OsmanlÄ± Hamdi Bey iÃ§in baÅŸlanan ilerestorasyon ve konservasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yazdÄ±.

Gülseren SÜDOR

Ressam

OsmanlÄ±-Türk toplumunda, on sekizinci yüzyÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndan itibaren batÄ±ya yüzünü döndürme ve tanÄ±ma çabalarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.1840-1910 tarihleri arasÄ±nda yaÅŸayan Osman Hamdi Bey; 1869 yÄ±lÄ±nda öÄŸrenim için gittiÄŸi Paris’ten, hukuk ve resim eÄŸitimi alarak döner. OsmanlÄ± çaÄŸdaÅŸlaÅŸma sürecinin itici gücü olarak zamanÄ±nÄ±n en önde gelen gerçek entelektüeli, sanatçÄ±sÄ± olarak vefatÄ±na kadar büyük hizmetler yapar. Özellikle çok yönlü kiÅŸiliÄŸe sahip bir ressam, arkeolog olarak, sanatsal ve kültürel alanÄ±nda çok yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalarda bulunur. Çünkü o, toplumlar arasÄ±nda en kolay yayÄ±labilen olgunun sanat olduÄŸunu bilen, doÄŸuyu batÄ±yÄ± çok iyi tanÄ±yan çok iyi özümseyen, çok kültürlü bir insandÄ±r.

‘OSMAN HAMDÄ°’NÄ°N SEÇÄ°LMESÄ° ÇOK ANLAMLI’

Osman Hamdi’nin ülkemiz için önemi nereden gelir? Sorusunun cevabÄ±nÄ± ise ÅŸöyle yanÄ±tlayabiliriz. En önemlisi olarak sayacaÄŸÄ±mÄ±z; Asar-Ä± Atika Nizamnamesini deÄŸiÅŸtirerek yurt dÄ±ÅŸÄ±na OsmanlÄ± topraklarÄ±ndan eser akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±dÄ±r.Yine OsmanlÄ± topraklarÄ±nda bulunan sit alanlarÄ±nda modern anlamda arkeolojik kazÄ±lar yapÄ±lmasÄ±nÄ± baÅŸlatmasÄ±, bulunan eserlerin onarÄ±mÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde korunmasÄ± için müze binasÄ± yapÄ±mÄ±, batÄ± tarzÄ± figüre dayalÄ± resimleri, hatta OsmanlÄ±’da kadÄ±n temasÄ±nÄ± ele alan ilk ressam olmasÄ±, batÄ± tarzÄ± eÄŸitim verecek güzel sanatlar okulunun kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± gibi, bu gün dahi önemini koruyan çok sayÄ±daki ilklere imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ insanÄ± ve bir tür kültürün, sanatÄ±n mihenk taÅŸÄ± olmasÄ±dÄ±r.

Bank Of America Merril Lynch tarafÄ±ndan dünyada hayata geçirilen “SanatÄ± Koruma Projesi” çerçevesinde, dünyadaki önemli sanat eserlerinin bilimsel analizleri ve konservasyonunun Türkiye ayaÄŸÄ±nda; sanat tarihimizin en önemli kimliÄŸi olan Osman Hamdi’nin eserlerinin seçilmiÅŸ olmasÄ± iÅŸte bu nedenlerden dolayÄ± çok anlamlÄ±.

YapÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±ndan bu yana aradan geçen nerede ise yüz elli yÄ±la yakÄ±n bir zaman boyutu içinde aslÄ±nda deÄŸerleri bilinerek bu güne kadar özenle saklanmalarÄ±na, birçok kez de onarÄ±m görmelerine raÄŸmen; yine de zamanÄ±n yÄ±pratÄ±cÄ±, hÄ±rpalayÄ±cÄ± etkilerine karÅŸÄ± koyamayan, SabancÄ± Müzesi’nde bulunan altÄ± yaÄŸlÄ± boya Osman Hamdi tablosu için; 2016 yÄ±lÄ±nda, SabancÄ± ve Koç Üniversitesi iÅŸbirliÄŸi ilerestorasyon ve konservasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. Bugün gelinen noktada bilimin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± güncel olanaklar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda incelendi. Bilimsel analiz ve konservasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± uzun, yorucu ama bir o kadar zevkli çalÄ±ÅŸmalar sonucunda çok anlamlÄ± bir proje sergisi ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°zleyenlerine, oryantalist bir ressam izlenimi veren Osman Hamdi Bey’in eserleri için seçtiÄŸi konular, bir batÄ±lÄ±nÄ±n Türkiye’ye bakÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde gözükse de; bundan kültürel deÄŸerlerimizi belirtmek için yararlandÄ±ÄŸÄ± çok açÄ±ktÄ±r. Bu serginin oluÅŸumu için seçilen altÄ± resmin peyzaj, portre, natürmort konularÄ±nda olmasÄ± bu durumu çok iyi gösteriyor.

‘EMEÄžÄ° GEÇENLERÄ° KUTLUYORUM’

SanatÄ±nÄ±n, çÄ±plak gözle görünenin altÄ±nda yatan tekniklerini göstermek amacÄ± ile, eserlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± zamanÄ±nÄ±n en kaliteli pahalÄ± tüm malzemeleri, boyalarÄ±, tuvalleri üç aÅŸamada titizlikle incelendi. Eserler üzerinde daha önce yapÄ±lan onarÄ±m ve zamanÄ±n tahribatlarÄ± da sergide, orijinal tablolarÄ±n yanÄ±nda çok açÄ±klayÄ±cÄ± bilgiler eÅŸliÄŸinde göz önüne çÄ±kartÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte bu nedenle, yine ülkemizde ilklere imza atÄ±larak kotarÄ±lan; SakÄ±p SabancÄ± Müzesi’nde 4 MayÄ±s ta açÄ±lan ve 31 AralÄ±k’a kadar sürecek olan “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” proje sürecini aktaran sergi; Hamdi Bey’in altÄ± tablosunun; (Kendisinin de çok uzun zaman öncesinde toprak altÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± eserlere yaptÄ±ÄŸÄ± gibi) büyük bir titizlikle irdelenerek, onarÄ±lÄ±p, sergilenmesi ve geleceÄŸe çok iyi kondisyonlarda kalmalarÄ± için yapÄ±lan tüm bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± ben; Türk ve Dünya aydÄ±nlarÄ±nÄ±n Osman Hamdi Bey’e olan gönül borçlarÄ±nÄ± ödeme istekleri, bir tür vefa borcu ödemesi olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bu serginin meydana gelmesinde emeÄŸi geçen tüm bilim insanlarÄ±nÄ±, teknik ekiplerini, herkesi tebrik ediyor ve kutluyorum.

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