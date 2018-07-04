6 soruda Meksika'da seÃ§im: DeÄŸiÅŸenler ve deÄŸiÅŸmeyecekler

Meksika Devrimci Halk Cephesi (FPR) Lideri Florentino LÃ³pez, Meksika'daki seÃ§im sÃ¼reci ve sonuÃ§larÄ±nÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Elif GÖRGÜ

Ä°stanbul

Meksika’da 1 Temmuz Pazar günü seçimler yapÄ±ldÄ± ve ülkenin yeni devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra parlamentoyu oluÅŸturan iki meclisin üyeleri, aynÄ± ÅŸekilde eyalet, vilayet ve belediye yönetimleri seçildi. Seçimin en büyük kazananÄ± Ulusal Yenilenme Haraketi (MORENA) oldu.

Tüm alanlarda en yüksek oy oranÄ±nÄ± aldÄ±lar, aynÄ± ÅŸekilde adaylarÄ± Andrés Manuel López Obrador sandÄ±ÄŸa giden seçmenlerin yüzde 53’ünün oyunu aldÄ±. Obrador, görevine 1 AralÄ±k’ta baÅŸlayacak.

Obrador’un zaferinin en önemli yanÄ± 1929-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kesintisiz iktidar olan ve 2012’de bir kez daha seçimleri kazanarak iktidara gelen Devrimci Kurumsal Parti (PRI) hükümetlerine son vermiÅŸ olmasÄ± oldu. PRI, Meksika’nÄ±n büyük burjuvazisinin temsilcisi olarak görülüyor; yolsuzluk, artan ÅŸiddet, bitmeyen siyasi suikastlar, enerji gibi stratejik alanlarda özelleÅŸtirmeler nedeniyle ciddi bir toplumsal memnuniyetsizliÄŸin hedefindeydi.

Meksika Devrimci Halk Cephesi (FPR) Lideri Florentino López, seçim süreci ve sonuçlarÄ± ile ilgili sonuçlarÄ±yla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

MEKSÄ°KA’NIN YENÄ° BAÅžKANI KÄ°MDÄ°R?

Ä°lk olarak “Andrés Manuel López Obrador kimdir ve Meksiya siyasetinde ve toplumsal hayatÄ±nda kimi ve neyi temsil etmektedir?” ile baÅŸlÄ±yoruz.

Lopez, Obrador’un iktidardaki Devrimci Kurumsal Parti (PRI) ile siyasete baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 30 yÄ±l önce kadar bu partiden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor: “Bu süre boyunca da farklÄ± partilerin militanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ MeksikalÄ± bir siyasetçi. 2012 yÄ±lÄ±nda kendi partisi MORENA’yÄ± kurdu, cumhuriyetin devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için üç kez aday oldu. Obrador, Meksika’da ‘2. burjuvazi’ dediÄŸimiz, ulusalcÄ±, tüketim mallarÄ± üreticisi burjuvaziyi temsil ediyor. Bu nedenle önceki iki seçim kampanyasÄ±nda mali oligarÅŸinin eleÅŸtirisine, ve oligarÅŸinin ülkenin içinde bulunduÄŸu kötü durumun sorumlusu olduÄŸuna odaklÄ± kampanyalar yürütmüÅŸtü, ancak bu kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± garantiye almak için mali oligarÅŸiyle ve daha önce ‘iktidardaki mafyalar’ olarak nitelendirdiÄŸi bazÄ± siyasi partilerle de çeÅŸitli anlaÅŸmalar yaptÄ±”

Obrador’un ilk açÄ±klamalarÄ± da FPR Lideri Lopez’i destekler nitelikte oldu. Meksika medyasÄ±nda yansÄ±yan zafer açÄ±klamasÄ±nda tüm hak ve özgürlükleri destekleyeceÄŸini belirtirken “ÅŸirketlere de özgürlük” ifadesini kullandÄ±, “Ulusal ve uluslararasÄ± bankalara ve ÅŸirketlere verilmiÅŸ sözler tutulacak” dedi. “Venezuela’ya benzemeyi” reddederek kamulaÅŸtÄ±rma yapmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi, “BarÄ±ÅŸcÄ±l bir dönüÅŸüm” vadetti. Forbes Mexico’ya konuÅŸan Obrador’un YardÄ±mcÄ±sÄ± Alfonso Romo da, “Çok fazla yatÄ±rÄ±ma ihtiyaç var. MeksikalÄ± ÅŸirketler burada kalsÄ±n ve yabancÄ± ÅŸirketler Meksika’ya gelsin diye gerekli her ÅŸeyi vermek zorundayÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

Ä°KTÄ°DAR PARTÄ°SÄ° NEDEN BU KADAR OY KAYBETTÄ°?

Ä°ktidar partisi PRI’nÄ±n seçimleri büyük bir farkla kaybetmesi ve adayÄ±nÄ±n yüzde 17 gibi düÅŸük bir oy almasÄ± da dikkat çekti. “NasÄ±l oldu da ülkeyi bu kadar yÄ±l yönetmiÅŸ bir parti bu kadar oy kaybetti?” sorusunu ise Lopez ÅŸöyle yanÄ±tlÄ±yor: “Obrador, asÄ±l olarak, Meksika halkÄ±nÄ±n on yÄ±llar boyunca ülkede iktidara gelmiÅŸ diÄŸer partilerden bÄ±kkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalandÄ±, bu nedenle de oy oranlarÄ± arasÄ±nda tarihi bir fark oluÅŸtu; kendisi seçmenlerin kullandÄ±ÄŸÄ± oyun yüzde 53’ünü alÄ±rken, hükümet partisinin adayÄ± yüzde 20’ye bile ulaÅŸamadÄ±. Bu da Obrador’un halktaki, mevcut hükümetin emek düÅŸmanÄ±, halk düÅŸmanÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± tepkisini kullanmayÄ± iyi becerdiÄŸini söyleyebiliriz”

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

DEVRÄ°MCÄ° CEPHE SEÇÄ°MLERDE KÄ°MÄ° DESTEKLEDÄ°?

Meksika seçimlerinde kimi sol örgütler Obrador’a tam destek verirken çeÅŸitli siyasi örgütlerden oluÅŸan Devrimci Halk Cephesi (FPR) ise seçimlerde geleneksel siyasi partilere oy vermeme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. FPR Lideri Lopez, bunun nedenini ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Bu seçimleri burjuvazi içi bir çatÄ±ÅŸma olarak deÄŸerlendiriyoruz, seçenekler arasÄ±nda emekçilerin çÄ±karlarÄ±nÄ± temsil eden kimse bulunmuyordu, ancak taktik olarak, saÄŸ ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerin, yani PRI’nin yanÄ± sÄ±ra Milliyetçi Hareket Partisi (PAN) ve Demokratik Devrim Partisinin (PRD) yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± desteklemek için bu partilere oy verilmemesi ve ayrÄ±ca olasÄ± bir seçim yolsuzluÄŸuna karÅŸÄ± mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±k.”

YENÄ° BAÅžKANIN VAATLERÄ° NELER?

Lopez, Obrador’un devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilmesinin Meksika iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ya da halklarÄ±nÄ±n zaferi sayÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k vurguluyor, seçim zaferini “Burjuvazinin bir kesiminin mali oligarÅŸiye karÅŸÄ± zaferi” olarak nitelendiriyor. “Obrador’un ise tüm toplumsal kesimlerin taleplerine yönelik vaatleri vardÄ±” diyen Lopez bugün de “ulusal uzlaÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor: “Hem mali oligarÅŸiye saygÄ± duyacaÄŸÄ±nÄ± hem de kalkÄ±nmayÄ± ve özel yatÄ±rÄ±mlarÄ± destekleyeceÄŸini söylüyor. Halk için ise, yaÅŸlÄ± yurttaÅŸlara yönelik yardÄ±mlar, gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi gibi yeni sosyal yardÄ±mlarÄ± hayata geçireceÄŸini ifade ediyor. Yine, yolsuzluÄŸa son vereceÄŸini de vadetti. Ancak tabii hiçbir konuÅŸmasÄ±nda tüm bunlarÄ± nasÄ±l hayata geçireceÄŸini açÄ±klamadÄ±, çünkü bunlar önemli ve yerine getirilmesi zor vaatler. Genel olarak popülist, sosyal demokrat ve reformist vaatlerde bulunduÄŸunu belirtebiliriz.”

SEÇÄ°M SONUÇLARI ÜLKEDE NEYÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEK?

Lopez’in “Seçim sonuçlarÄ± ve hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸi ülkedeki siyasi ve sosyal geliÅŸmeleri nasÄ±l etkiyecek?” sorumuza yanÄ±tÄ± ise ÅŸöyle oluyor: “Bu seçimin sonuçlarÄ±, ülkede siyasi bir yeniden yapÄ±landÄ±rma sürecini baÅŸlatacak. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ muhalefete geçiyor ve Obrador’la belli anlaÅŸmalar yaparak devam edecek bir muhalefet yürütecek. Ülkedeki halk hareketleri açÄ±sÄ±ndan ise bazÄ± sosyal örgütlerin, halk hareketlerinin ve sendikalarÄ±n hükümetle birleÅŸmesi ve nötralize edilmesi gündeme gelecek.

Biz ise cephe olarak bu hükümetin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ve Meksika halklarÄ±nÄ±n temel taleplerini temsil etmeyen bir hükümet olduÄŸu konusundaki açÄ±k tutumumuzu sürdüreceÄŸiz.”

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

MEKSÄ°KA’NIN DIÅž POLÄ°TÄ°KASI DEÄžÄ°ÅžECEK MÄ°?

BazÄ± haberlerde Obrador’un “ABD Lideri Trump’a meydan okuyacaÄŸÄ±” iddia edildi. Ancak seçimleri ilk tanÄ±yan ve Obrador’u ilk tebrik eden lider de Trump oldu. ABD, Kanada ve AB ülkelerinin bir ülkedeki seçim sonuçlarÄ±na yönelik tepkileri bu hükümetlerle nasÄ±l bir iliÅŸki kuracaklarÄ±nÄ±n da ilk göstergeleri oluyor.

Florentino Lopez de “López Obrador’un emperyalist politikalar açÄ±sÄ±ndan bir sorun teÅŸkil etmeyeceÄŸi”ni düÅŸünüyor. Sadece Trump’Ä±n hÄ±zlÄ± gelen tebriÄŸinin deÄŸil farklÄ± siyasi eÄŸilimlerdeki ülke hükümetlerinin de benzer bir tutum sergilemesine de dikkat çekiyor: “Åžu ana kadar yeni hükümetin dÄ±ÅŸ politikada radikal bir deÄŸiÅŸiklik yapacaÄŸÄ±na dair bir iÅŸaret olmadÄ±, belki ülkenin Rusya-Çin emperyalizmine biraz daha kapÄ±larÄ± açacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz, fakat bu Amerikan emperyalizminin çÄ±karlarÄ±nÄ± etkilemeyecek boyutta olacaktÄ±r. Latin Amerika ülkeleri ile iliÅŸkilerin güçlenmesi bekleniyor, fakat bunun da kÄ±tadaki antiemperyalist süreçler desteklenmeden yapÄ±lacaktÄ±r.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 10:06

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