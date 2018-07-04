DiyarbakÄ±râ€™daki Suriyeliler: Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z bile Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda

DiyarbakÄ±r'da Evrensel'e konuÅŸan Suriyeli mÃ¼lteciler, Ã¼lkelerine gitmek istiyorlar amaÂ 'Suriyeâ€™de ne ev kaldÄ±, ne de akraba' diyorlar.Â

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Suriye’den DiyarbakÄ±r’a göç etmek zorunda kalan mültecilerle hayatlarÄ±nÄ± nasÄ±l sürdürdüklerine dair konuÅŸtuk. Geçim derdi en büyük problemleri. AyrÄ±ca hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± mültecilerin de dilinde. Sürekli iÅŸ deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalan kimi mülteciler, “ÇocuklarÄ±mÄ±z bile çalÄ±ÅŸmak zorunda” diyor. Ülkelerine gitmek istiyorlar ama “Suriye’de ne ev kaldÄ±, ne de akraba” diyorlar.

GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIÅžIYORLAR

DiyarbakÄ±r’Ä±n BaÄŸlar ilçesinde Suriyeli mültecilerin yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kaynartepe Mahallesi’ne gidiyoruz. Mahalleye girince zaten Arapça yazÄ±lÄ± dükkanlar dikkat çekiyor. Küçük bir bakkala giriyoruz. BakkalÄ±n sahibi Hüseyin Muhammed, 4 çocuk babasÄ± 45 yaÅŸÄ±nda ve astÄ±m hastasÄ±. 2014’te Kobanê’den DiyarbakÄ±r’a gelmiÅŸ. Uzun süre inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸarak geçimini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l kadar önce, hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±rakmak zorunda kalÄ±yor. Åžimdiler ise eÅŸ, dosttan borç alarak küçük bir bakkal dükkanÄ± açarak hayatÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Geçinebiliyor musun?” diye soruyoruz. Muhammed önce “Günü kurtarÄ±yoruz” diye cevap veriyor. ArdÄ±ndan konuÅŸmaya baÅŸlayan Muhammed, “SavaÅŸ çÄ±ktÄ±, ailemi alÄ±p buraya geldim. Bir hafta boyunca boÅŸ bir inÅŸaatta kaldÄ±k, daha sonra kalacak yer bulabildim. Aileme bakmak için. Ä°nÅŸaatlara çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. HastalanÄ±nca burayÄ± açtÄ±m. O da ancak günümüzü kurtarÄ±yoruz. KazanmÄ±yorum ama aç da kalmÄ±yorum. 1 yÄ±ldÄ±r kiÅŸi baÅŸÄ±na 120 TL’lik para yardÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor ama yine de ancak ayÄ± kurtarÄ±yoruz” diyor.

‘GERÄ° DÖNEMÄ°YORUM ÇÜNKÜ...’

Ne istediklerini sorduÄŸumuzda ise “Evimize dönmek istiyoruz, IÅžÄ°D oradan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda geri gittim. Ama ne ev kalmÄ±ÅŸtÄ±, ne de baÅŸka bir ÅŸey. Geri dönemiyorum çünkü bir yandan Esad diyor ‘GireceÄŸim’, bir yandan Fransa, bir yandan Türkiye ‘GireceÄŸim’ diyor. Buradaki insanlarla iliÅŸkilerimiz iyi. Çok iyi insanlar da var, kötüleri de var. Fazla sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamÄ±yoruz, iyiler yani” diyor.

‘BURADA PATRONLAR Ä°YÄ° DEÄžÄ°L’

Biraz dolandÄ±ktan sonra bir dükkan dikkatimizi çekiyor. DükkanÄ±n iÅŸletmecisi 23 yaÅŸÄ±ndaki 2 çocuk babasÄ± Amir Saka, dükkanÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± önünde bir ekmek tezgahÄ± var. Ä°çerde ise bir kebap ocaÄŸÄ±, tezgahÄ±nda ise ‘Felefil’ dedikleri kendi yörelerine ait bir tür çörek duruyor tepside. YaptÄ±ÄŸÄ± kebap ve çörekleri dükkanÄ±nda bulunan 2 masada servis ediyor gelen müÅŸterilerine. Amir Saka, Halep’ten DiyarbakÄ±r’a 5 yÄ±l önce gelmiÅŸ. Uzun bir süre mobilyacÄ±da çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ daha sonra bÄ±rakÄ±p kendi yapmak istemiÅŸ. Amir Saka’ya durumunun nasÄ±l olduÄŸunu soruyoruz. Amir, “Halep’te karo fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yordum. BakkalÄ±m vardÄ±. Buraya geldim sabahtan akÅŸama kadar çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Burada patronlar iyi deÄŸil, 5 dakika geç kalÄ±nca 1 saat fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Zam istiyoruz, zam yok bizde diyorlar. 4 yÄ±l mobilyacÄ±da çalÄ±ÅŸtÄ±m elde bir ÅŸey yok. Åžimdi kendi dükkanÄ±m var ama kazanmasam da aç kalmÄ±yorum. Kira beni de çok zorluyor. Her yÄ±l 50 TL zam geliyor” diyor.

YARDIM ALAMIYOR

Amir, yardÄ±m alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. KalabalÄ±k ailelere yardÄ±m yapÄ±lÄ±yor ama bana daha vermediler. 5 yÄ±l boyunca hiç yardÄ±m alamadÄ±m. En son gittiÄŸimde ‘BeÅŸ kiÅŸilik ailelere veriyoruz’ dediler. Çok savaÅŸ gördük. Yerden çok insan kaldÄ±rdÄ±m ya kolu yoktu ya bacaÄŸÄ±. SavaÅŸ olmasÄ±n” diyor.

HASTALIK, Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K, GEÇÄ°M DERDÄ° ZORLUYOR

Muhammed Muhammed’in evine gidiyoruz. Eve girdiÄŸimizde çocuklar salonda koÅŸturuyorlardÄ±. GeçtiÄŸimiz odada küçük bir televizyon ve vantilatör dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yok. Salon bomboÅŸ. 5 çocuk babasÄ± Muhammed Muhammed Halep’te savaÅŸ baÅŸlayÄ±nca Kobanê’ye göç etmiÅŸ. Orada savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±yla DiyarbakÄ±r’a gelmiÅŸ. 3 aile bir evde kalÄ±yorlar. NasÄ±l geçindiklerini soruyorum. Muhammed Muhammed, “ Durumumuz iyi deÄŸil, iÅŸ yok, hastalÄ±ÄŸÄ±m var. 3 aile 16 kiÅŸi burada yaÅŸÄ±yoruz. Zor geçiniyoruz. Åžimdi evden ayrÄ±lÄ±rsam, çalÄ±ÅŸamÄ±yorum da nasÄ±l çocuklarÄ±ma bakacaÄŸÄ±m? 4 çocuÄŸum okuyor” diyor.

‘HÄ°ÇBÄ°R ÅžEYÄ°MÄ°Z KALMADI’

Geçim zorluÄŸu yüzünden Muhammed’de gitmek istiyor ama nereye gideceÄŸini, ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini anlatarak ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Buradaki insanlar iyi, bizden farklarÄ± yok, yardÄ±m etmek istiyorlar. OnlarÄ±n da durumu yok. Burada masraf dahi yapamÄ±yorum, gücüm yok. Suriye’de de hiçbir ÅŸeyimiz kalmadÄ±. Ne yapayÄ±m bilmiyorum.”

ÇOCUKLARI ÇALIÅžMAK ZORUNDA KALMIÅž

Daha sonra eÅŸi Emine Muhammed (38) lafa giriyor. “Küçük bir çocuÄŸum var. Okuldan sonra iÅŸe gidiyor. Åžimdi okul da yok sabah akÅŸama kadar çalÄ±ÅŸÄ±yor. HaftalÄ±k 25 TL veriyorlar. Biz bir iÅŸimiz olsun istiyoruz. Bu kadar insan bir evde kalÄ±r mÄ±ydÄ±k? Gücümüz yok, yoksa daha iyi bir ev tutardÄ±k” diyor.

‘HER ÅžEY ÇOK PAHALI OLDU’

Dükkana Mahmud Saka (21) giriyor. Oto yÄ±kamada çalÄ±ÅŸarak 7 kiÅŸilik bir aileye bakÄ±yor. O da sohbete ortak oluyor. “Geri gitmek istiyorum ama Esad var, bizi mahveder. Suriye’ye dönsek de ne olacak ki ne evimiz ne bir akrabamÄ±z kaldÄ±. Bir anlamÄ± yok ki. Burada idare ediyoruz iÅŸte ama her ÅŸey çok pahalÄ± oldu. Eskiden 50 TL’ye pazara gidebiliyorduk, ÅŸimdi 150-200 TL ile gidip bir ÅŸey alamÄ±yoruz” diyor. Kendilerinin maÄŸdur edildiÄŸini belirten Saka, “BazÄ± yerlerde haklarÄ±mÄ±zÄ± yiyorlar. ÇalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerlerde maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± çok geç veriyorlar. KonuÅŸma hakkÄ±mÄ±z yok, buralÄ± deÄŸiliz sonuçta. Kalp kapakçÄ±ÄŸÄ±mda sorun var. Bugün iÅŸe gitmedim, hastanedeydim. Patron onlarca kez aradÄ±, laf ediyor. Okumak istiyorum ama çalÄ±ÅŸmazsam açÄ±z” diyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 05:34

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