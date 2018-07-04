DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸâ€™in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla iÅŸÃ§iler seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, tekstil ve metal baÅŸta olmak Ã¼zere farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸÃ§ilerle bir araya gelerek seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Seçimlerden önce iÅŸçilerle pek çok toplantÄ± yapan DÄ°SK’e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, seçim sonuçlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak üzere de bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdi. ToplantÄ±ya gÄ±da, tekstil ve metal baÅŸta olmak üzere farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸçiler katÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, kendi siyasetilerini yapmamasÄ± halinde ülkenin ve iÅŸçilerin durumunun daha da kötüye gideceÄŸinin söylerken, GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan da ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz ne yapacaÄŸÄ±z? 5 yÄ±lda bir gidip oy verip hadi kardeÅŸim bizi yönetin mi diyeceÄŸiz yoksa ‘ArtÄ±k yeter’ deyip ‘Biz kendi göbeÄŸimizi kendimiz keseriz mi’ diyeceÄŸiz?”

SendikanÄ±n Esenyurt’ta bulunan genel merkez binasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±ya katÄ±lan iÅŸçiler arasÄ±nda CHP, HDP, AKP ve EMEP’li iÅŸçiler vardÄ±.

AKP’NÄ°N KAZANMASI PATRONLARIN KÂRINA

Fabrikada AKP’ye oy veren arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun “BaÅŸka kim var? BaÅŸka kimse yönetemez, o yol köprü yaptÄ±” argümanlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Saadet GÄ±da’da çalÄ±ÅŸan HDP’li bir iÅŸçi ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ben de dedim ki iÅŸçileri sömürmekten baÅŸka neyi var. Yol insanÄ±n karnÄ±nÄ± doyurmuyor. Ä°ÅŸçilerin durumu ne halde ben ona bakarÄ±m.”

Bir metal fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan Emek Partili bir iÅŸçi de, sabah patronun kÄ±zÄ±nÄ±n içeriye girerek ustabaÅŸÄ±na sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ErdoÄŸan’Ä±n seçimi kazanmasÄ±nÄ± baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra tebrik ettiÄŸini söyledi. Ä°ÅŸçilerin de “Patron da AKP’li bizler de AKP’liyiz” diyerek sevindiÄŸini aktaran iÅŸçi, arkadaÅŸlarÄ±na ÅŸu uyarÄ±da bulundu: “Ampulü yaktÄ±k diyerek sevindiler gün boyu. Patronun kârÄ±na olan ÅŸey bizim kârÄ±mÄ±za olabilir mi? AKP’nin kazanmasÄ± patronlarÄ±n kârÄ±na bizim zararÄ±mÄ±za. Ama onu bilmiyorlar iÅŸte.”

Fabrikada siyaset konuÅŸmanÄ±n yasak olduÄŸunu söyleyen LC Waikiki iÅŸçisi ise seçimlerden sonra sosyal medyada bir video paylaÅŸan bir iÅŸçinin cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle amirlere ÅŸikayet edildiÄŸini ve onlarÄ±n da polise bildirdiÄŸini aktardÄ±: “Polis gece evinden almÄ±ÅŸ o kiÅŸiyi.”

‘KOYUN’ SÖYLEMÄ° EMEK MÜCADELESÄ°NÄ° BÖLER

“Emek mücadelesi neden siyasi kimliÄŸin üzerinde olmuyor” diyerek söze baÅŸlayan AKP’li iÅŸçi ise “AKP’ye oy verenler koyun” söylemlerinden rahatsÄ±z. AkrabalarÄ± içerisinde AKP’ye, CHP’ye, Ä°YÄ° Partiye, HDP’ye oy verenlerin de olduÄŸunu belirten iÅŸçi, “Sen koyun dediÄŸin zaman karÅŸÄ±ndakinin de göstereceÄŸi tepki aynÄ± oluyor. Siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ± buraya indirgediÄŸimiz zaman emek mücadelesinde de bizi çok bölüyor. Fabrikalarda mücadele verirken sen Ak Parti’lisin, sen MHP’lisin diyerek ayrÄ±ÅŸmamak lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅžÇÄ°LER SÄ°YASET YAPMALI

Ä°ÅŸçiler siyaset yapmadÄ±ÄŸÄ± sürece bir yere varÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek AKP’li iÅŸçiye yanÄ±t veren EMEP’li mobilya iÅŸçisi ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ÅŸçiler siyaset yapmalÄ±dÄ±r. Kredi kartlarÄ±nÄ±n faizleri arttÄ±, 2015’ten bugüne kadar dolarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda asgari ücretin eridiÄŸini herkes yaÅŸayarak görüyor, iÅŸçiler 2015 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± parayla ev geçindirirken ÅŸu an aldÄ±ÄŸÄ± parayla geçindiremiyor. 2 aydÄ±r elektrik ve su faturamÄ± yatÄ±ramÄ±yorum. 2015 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±m 950 lira ile bunu yaparken bugün aldÄ±ÄŸÄ±m 1600 lira ile yapamÄ±yorum. Bunu siyaset yapmadÄ±ysa ben mi yaptÄ±m. Ä°kincisi siyasetin baÅŸÄ±ndaki adamlar çÄ±kÄ±p bir partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ± tehdit edebiliyorsa, bir baÅŸka partiye sen asker cenazesine katÄ±lamazsÄ±n deme hakkÄ±nÄ± buluyorsa iÅŸçiler bunu konuÅŸmak zorunda. KonuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± sürece bir yere varamaz.

Åžu partiye vermiÅŸ, cahil gibi laflarÄ± bir kenara bÄ±rakalÄ±m. Ä°ÅŸçiler gerçek bir siyaset, kendi siyasetini yapmalÄ±. Sendikalarda örgütlenmeli. Daha sonra da kendi iktidarÄ±nÄ± kurmak için sÄ±nÄ±f partisinde örgütlenmeli. Yoksa bugün HDP de gelse bu iÅŸçileri kurtaracak bir gücü yok. CHP de Ä°YÄ° Parti de yönetemez. 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan AKP’nin enkazÄ±nÄ± hepimiz görüyoruz. Ne baÅŸka ülkelerle barÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z ne de kendi ülkemizde huzurumuz var. Biz bunlarÄ± birlik ve beraberlik içerisinde kendi siyasetimizi yaparak ancak çözebiliriz.”

Ä°ÅžÇÄ° SINIFI Ä°KTÄ°DARA GELMELÄ°

“Ä°ÅŸçiler siyaset yaparken sÄ±nÄ±f siyaseti yapmazsa gidip Ak Parti’ye oy vermeye devam eder” diyen bir diÄŸer EMEP’li iÅŸçi de ÅŸöyle devam etti: “Çünkü bilmiyor. Televizyonlara bakarak AKP’ye oy veriyor. Kendi düÅŸmanÄ±na oy verip, yine kendi ayaÄŸÄ±na sÄ±kÄ±yor. O yüzden biz önce emek sermaye çeliÅŸkisini okuyarak öÄŸrenmemiz lazÄ±m. Ä°kincisi çalÄ±ÅŸÄ±rken, sömürülürken veya sendikal mücadele verirken öÄŸreneceÄŸiz. Ha aktif, ha deÄŸil ama herkes siyasetin içerisindedir. Ben sosyalist bir insanÄ±m ve diyorum ki iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± iktidara gelmeli. NasÄ±l iktidara gelecek sÄ±nÄ±f siyaset yaparak, sermayeyi yÄ±karak. Sermayeyi yÄ±kmasÄ± için de siyaset yapmasÄ± lazÄ±m.”

SÄ°YASET Ä°LE EMEK MÜCADELESÄ° Ä°Ç Ä°ÇE

Ä°ÅŸçinin siyaset yapmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapan emekli bir iÅŸçi ise AKP’li iÅŸçinin sözlerine atÄ±fta bulunarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “ArkadaÅŸ dedi ki iÅŸçi siyaset yapmamalÄ±. Ä°ki siyaset var. Bir sermayenin siyaseti, bir de iÅŸçi ve emekçilerin siyaseti. Ben kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesine karÅŸÄ± çÄ±karsam iÅŸçinin siyasetini yapmÄ±ÅŸ olurum, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesini desteklersem patronlarÄ±n siyasetini yaparÄ±m. 12 Eylül darbesinden sonra hep bu iÅŸçiler siyasete karÄ±ÅŸmasÄ±nlar, siyaset yapmasÄ±n denildi. Sanki siyaset bir avuç elitin iÅŸiymiÅŸ gibi. Ama siyaset bir tane olsa yapmayalÄ±m. Ä°ki siyaset. Bir patronlarÄ±n siyaseti bir de iÅŸçilerin siyaseti. Ben insan gibi yaÅŸamak, insanca bir ücret istiyorum ve patron da bunu istemiyor. Beni köle gibi çok çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p kÄ±dem tazminatÄ±mÄ± alÄ±yor, esnek çalÄ±ÅŸma sistemini getiriyor, kiralÄ±k iÅŸçilik çÄ±karmÄ±ÅŸ, benim buna karÅŸÄ± çÄ±kmam gerekiyor. Buna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m anda iÅŸçinin siyasetini yapmÄ±ÅŸ oluyorum. Siyaset hayattan kopuk bir ÅŸey deÄŸil. Siyaset ile emek mücadelesi iç içe.”

‘EMEKLÄ° OLAMAYACAKSIN NEYE SEVÄ°NÄ°YORSUN’

25 Haziran sabahÄ± bir iÅŸçi komÅŸusuyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diyalogu aktaran emekli iÅŸçi ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “KomÅŸum gülerek ‘bu kaçÄ±ncÄ± yenilgi’ dedi. Çok sevinçli. Dedim ki ‘Ben emekli bir iÅŸçiyim ve 45 yaÅŸÄ±nda emekli oldum. Babam benim emekliliÄŸimi gördü ama ben kendi çocuÄŸumun emekliliÄŸini göremeyeceÄŸim. Çünkü bu iktidar emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± 65’e çÄ±kardÄ±. Sen de emekli olamayacaksÄ±n. Bak kÄ±dem tazminatÄ± fona devredilecek yakÄ±nda. Hükümet kurulsun, hükümetin ilk icraatlarÄ±ndan birisi iÅŸçilerin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± fona devredecek. Åžimdi sen bunun neyine seviniyorsun bir iÅŸçi olarak.’ Bir ÅŸey diyemedi o zaman.”

HAK ALMAK Ä°STEYEN BÄ°R AN ÖNCE ÖRGÜTLENMELÄ°

Hak almak isteyen ve iÅŸverene gebe kalmak istemeyen iÅŸçinin bir an önce örgütlenip sendikalaÅŸmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapan BeÅŸiktaÅŸ Belediyesinde çalÄ±ÅŸan CHP’li bir iÅŸçi de, “Biz 62 gün çadÄ±rda kaldÄ±k, greve gittik hakkÄ±mÄ±zÄ± almak için. Tüm haklarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Ama çadÄ±rda kaldÄ±k. Belediye baÅŸkanÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldik, çevik kuvvetle geldik, polisle geldik. KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmediÄŸimiz ÅŸey kalmadÄ±. Ama tuttuÄŸumuzu kopardÄ±k. Ama az ama çok. SendikamÄ±z olmasaydÄ± biz o haklarÄ±mÄ±zÄ± alamazdÄ±k. ArkadaÅŸlar örgütlenip, sendikalaÅŸÄ±rsam iÅŸten atÄ±lÄ±rÄ±m korkusu yaÅŸÄ±yor. HayÄ±r kardeÅŸim atamaz. BirliÄŸini korursan atamaz. BeÅŸiktaÅŸ Belediyesinde ÅŸu anda HDP’lisi var, AKP’lisi var, MHP’lisi var. KardeÅŸçe geçinip gidiyoruz” diye konuÅŸtu.

CHP’li bir metal iÅŸçisi ise çözümü kendi dÄ±ÅŸÄ±nda görüyor: “Eskiden bizim bir dernek baÅŸkanÄ±mÄ±z vardÄ±. TuttuÄŸunu koparÄ±yordu. Sendikaya gidiyorum ‘Ben karÄ±ÅŸmam. Adam hÄ±rsÄ±z, mahkemeye ver, 5 sene uÄŸraÅŸ. KazanÄ±rsan kazanÄ±rsÄ±n, kazanamazsan yapacak bir ÅŸey yok” deyip iÅŸin içinden çÄ±kÄ±yor. Sendikaya güvenemiyorsun, patrona zaten güvenemiyorsun. Kime güvenecek iÅŸçi. Sendika baÅŸkanÄ± ben senin hakkÄ±nÄ± söke söke alÄ±rÄ±m demesi lazÄ±m, bitti.”

‘SERMAYE PARTÄ°LERÄ°NE BEL BAÄžLAYARAK SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEYÄ°Z’

FotoÄŸraf: Evrensel

GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Alan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geçildiÄŸine dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yani bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi de yaÅŸandÄ±. ArtÄ±k bir parlamento var ama esas Türkiye’yi yönetecek olan CumhurbaÅŸkanÄ± ile onun kuracaÄŸÄ± ekip ve kabine var. Åžu an ki tablo bir MHP ve AKP koalisyonu var. Yani sermaye bugün de bu iki parti üzerinden yürüyor. Ä°ÅŸte TÜSÄ°AD, TOBB gibi sermaye örgütleri açÄ±klama yaptÄ±. Dediler ki artÄ±k seçim bitti, önümüze bakacaÄŸÄ±z. Önümüze bakacaÄŸÄ±z dediÄŸi ÅŸey nedir aslÄ±nda; yani benim çÄ±karlarÄ±mÄ±, benim ortaya koyduÄŸum programÄ± hayata geçireceksiniz diyerek CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n önüne bir görev koydu. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n önüne konulan bu görev iÅŸçiler için ÅŸu anlama geliyor; iÅŸsizlik, yoksulluk, zamlar, bizlerden alÄ±nan vergilerin patronlara teÅŸvikler olarak aktarÄ±lmasÄ±. DolayÄ±sÄ±yla burada bizim açÄ±mÄ±zdan iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan önümüzdeki dönemin zorlu geçeceÄŸi çok açÄ±k ve net. Biz sermaye partilerine bel baÄŸlayarak sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözemeyiz.”

KUTUPLAÅžMANIN EN BÜYÜK KAZANANI PATRONLAR

Her seçim dönemi iÅŸçiler arasÄ±nda bölünme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Aslan, “Bu dönemde de böyle oldu. Peki iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bölünmesi, sermaye partilerinin etrafÄ±nda bölünmesi kimin iÅŸine gelir? Bizler fabrikalarÄ±mÄ±zda niyetimizden baÄŸÄ±msÄ±z olarak karÅŸÄ±mÄ±zdaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za bir kin ve öfke de biriktiriyoruz kaçÄ±nÄ±lmaz olarak. Böyle bir gerçekliÄŸimiz var. Sermaye partileri ve patronlar da bu bölünmeyi körüklüyor. Bu bölünmüÅŸlük ortadan kalkmadÄ±ÄŸÄ± sürece patronlarÄ±n iÅŸine yarayacak ve bizi istedikleri gibi yönetecekler, istedikleri koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±racaklar ve istedikleri yasalarÄ± da siyasi iktidarlar eliyle çÄ±karacaklar. Bu yüzden fabrikalarÄ±mÄ±zda iÅŸçi olarak barÄ±ÅŸ saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m. Bunun da esasÄ± ÅŸu; itici konuÅŸmalar, sekter konuÅŸmalar, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± konuÅŸmalarÄ± bir kenara bÄ±rakmamÄ±z lazÄ±m. Ä°natla, sabÄ±rla, özveriyle, belki iÄŸneyle kuyu kazar gibi iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ikna etmemiz lazÄ±m. Emekten yanayÄ±z, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n örgütlenmesinden yanayÄ±z, mücadeleden yanayÄ±z diyoruz. Niyet olarak böyle ama biz de bazen kendimizi kapatÄ±yoruz, konuÅŸtuklarÄ±mÄ±z, tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±mÄ±z, söylediklerimiz diÄŸer iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±n kendilerini bize karÅŸÄ± kapatmalarÄ±na neden oluyor. Ä°ktidar yüzde 50 benim yüzde 50 karÅŸÄ± tarafÄ±n’ diyerek ayrÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ zaten. Bence biz fabrikalardaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸmadan önce dinlemeyi öÄŸrenmeliyiz. Belki iki gün, belki bir hafta. Gerçekten kaygÄ±larÄ± ne, neyi yapmak istiyor, neyi yapmak istemiyor. Ben çok denk geliyorum. Diyor ki evet doÄŸrusun baÅŸka bir alternatif yok. Bizim esas sorunumuz bugün mevcut iktidarlar eliyle ya da baÅŸka kesimler eliyle ortaya konulmuÅŸ kutuplaÅŸtÄ±rmayÄ± bizim çözmemiz lazÄ±m. Fabrikalardaki kutuplaÅŸmanÄ±n en büyük kazananÄ± patronlar ve iktidar.”

FotoÄŸraf: Evrensel

SADECE OY VEREREK MÄ° BU SÜRECE KATILACAÄžIZ

“Türkiye’de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kendisi açÄ±sÄ±ndan bir kurtuluÅŸ ümidi görmediÄŸi sürece ya da kendisinin nasÄ±l kurtulacaÄŸÄ±nÄ±, kendisinin nasÄ±l bir hayat istediÄŸine karar vermediÄŸi sürece iÅŸte hep böyle 5 yÄ±lda bir önümüze bir sandÄ±k konacak biz herhangi bir siyasi partiye gidip oy vereceÄŸiz” diyen Aslan ÅŸöyle devam etti: “Yani biz sadece oy vererek mi bu sürece katÄ±lacaÄŸÄ±z yoksa kendimiz yönetmeye aday iÅŸçiler olarak, Türkiye’nin politikasÄ±nÄ±n belirlenmesinde, her alanda iç politika, dÄ±ÅŸ politika, ekonomi meselesi, her alanÄ±nda iÅŸçiler örgütlü bir davranÄ±ÅŸla, fikrini söyleyerek bu sürece müdahil olacaklar. Åžimdi 600 tane vekil seçildi. BunlarÄ±n ezici çoÄŸunluÄŸu iÅŸverendir. Hani istisnalar var ama ezici çoÄŸunluÄŸu bunlarÄ±n patronlar ya da onlarÄ±n çÄ±karlarÄ±na hizmet eden ve oradan kendisi patron olan vekiller olarak parlamentoya girmiÅŸlerdir. DolayÄ±sÄ±yla burada bu ÅŸekilde giren vekiller; iÅŸçilerin, emekçilerin, yoksul halklarÄ±n, kadÄ±nÄ±n, gencin hakkÄ±nÄ± savunabilir mi? Böyle bir ÅŸans var mÄ±dÄ±r? Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda ‘Biz ne yapacaÄŸÄ±z’ sorusuna iÅŸçilerin esas olarak net yanÄ±t vermesi lazÄ±m. 5 yÄ±lda bir gidip oy verip hadi kardeÅŸim bizi yönetin mi diyeceÄŸiz yoksa artÄ±k yeter biz kendi göbeÄŸimizi kendimiz keseriz mi diyeceÄŸiz. Esas sorun bu. Bunu ayrÄ±ntÄ±lÄ± tartÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m.”

KENARA ÇEKÄ°LEREK BU Ä°ÅžÄ° ÇÖZEMEYÄ°Z

Evet sendikalar bölünmüÅŸ, böyle bir gerçeklik var. Hak-Ä°ÅŸ hükümetin arka bahçesi, Türk-Ä°ÅŸ suya sabuna dokunmadan gidiyor, içinizden bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z ‘DÄ°SK ne olduÄŸu belli deÄŸil, insanlar korkuyor’ dedi. Ama sendikalarÄ± da deÄŸiÅŸtirip dönüÅŸtürecek olan iÅŸçi hareketinin kitlesel gücüdür yani. Kenara çekilerek bu iÅŸi çözemeyiz. Size bir örnek; Metal iÅŸçilerinin 2015’teki direniÅŸi Türk Metal’i hizaya getirdi. Türk Metal devrimci bir sendika mÄ± oldu, iÅŸçilerden yana bir sendika mÄ± oldu. HayÄ±r! Ama bazÄ± noktalarda hizaya geldi. Ä°ÅŸyerlerinde eskiden temsilcileri atÄ±yorlardÄ± ÅŸimdi sandÄ±k koyup seçiyorlar. Eskiden ÅŸube kongreleri için iÅŸyerine bir liste asÄ±yorlardÄ± ÅŸimdi delege seçimi yapmak zorunda kalÄ±yor. Önceden hiç sormadan sözleÅŸme taslaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±yorlardÄ± ÅŸimdi anket yapÄ±yorlar. BunlarÄ± bizim görmemiz lazÄ±m. DeÄŸiÅŸim olacaksa buralardan olacak. Siz kitlesel bir güç olarak sendikalara müdahale ederseniz onlar istediÄŸi gibi yapamaz. Biz sendikalara kÄ±zarak, küserek, baÄŸÄ±rarak sorun çözemiyoruz. Demek ki sendikalar içerisinde kitlesel bir güç haline gelerek sendikalarÄ±n deÄŸiÅŸimini, dönüÅŸümünü saÄŸlayabiliriz. OnlarÄ±n bürokrasisini ancak böyle kÄ±rabiliriz. Bugün ki temel sorunumuz acil taleplerimizin etrafÄ±nda bir mücadelenin örgütlenip örgütlenmeme sorunudur. ‘MHP’ye oy verdi bir ÅŸey yapmaz, AKP’ye oy verdi çÄ±karÄ±nÄ± düÅŸünmez’ söylemini kafamÄ±zdan atmamÄ±z lazÄ±m. Metal direniÅŸinin öncülüÄŸünü hangi iÅŸçiler yaptÄ±? Flormar iÅŸçilerinin büyük çoÄŸunluÄŸu hükümeti destekleÅŸmiÅŸti. Åžimdi fabrika önünde 50 gündür sendikal mücadele veriyorlar. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± deÄŸil de sermayenin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunuyorsa bu sermayenin siyasetidir. EÄŸer sermayenin politikasÄ±nÄ± yürütüyorsa AK Partili’nin de, CHP’linin de, MHP’linin de buna ‘Bunu yapamazsÄ±n kardeÅŸim’ demesi lazÄ±m.”

www.evrensel.net