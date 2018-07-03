TUSAF BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: EkmeÄŸe zam geliyor

TÃ¼rkiye Un Sanayicileri Federasyonu BaÅŸkanÄ± Eren GÃ¼nhan Ulusoy, ekmeÄŸe 15 kuruÅŸ civarÄ±nda zam geleceÄŸini duyurdu.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) BaÅŸkanÄ± Eren Günhan Ulusoy, "BuÄŸdaydaki kalite kaybÄ±nÄ± da hesaba katarsak un fiyatÄ±na yüzde 10-15 bandÄ±nda zam gelir" diyerek ekmeÄŸe zam geleceÄŸini duyurdu.

Türkiye Gazetesi'ne açÄ±klamada bulunan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafÄ±ndan buÄŸday alÄ±m fiyatÄ±nÄ±n 1050 lira olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Bir de satÄ±m fiyatÄ± olarak 1120 lira gibi bir rakam koydu. 1120 lira yüzde 7'lik bir artÄ±ÅŸa denk geliyor. 1050 lira da önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artÄ±ÅŸ eder" dedi.

"Yani TMO toplam yüzde 19'luk bir makas belirledi. DolayÄ±sÄ±yla sezona girmeden önce bizim maliyetlerimiz 1000 liralardaydÄ±" diyen Ulusoy, "BuÄŸdaydaki kalite kaybÄ±nÄ± da hesaba katarsak un fiyatÄ±na yüzde 10-15 bandÄ±nda zam gelir. O da zaten ÅŸu an enflasyon oranÄ±yla aynÄ± seviyede. OlaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± bir durum deÄŸil. Bizde unun çuvalÄ±na 10 lira zam gelse, bunun ekmeÄŸe yüzde 30 oranÄ±nda etki ettiÄŸini düÅŸünürsek, 15 kuruÅŸ gibi bir fiyat artÄ±ÅŸÄ± olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

AlkollÃ¼ iÃ§kilere Ã–TV'ye yÃ¼zde 15.5 zam geldi.

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