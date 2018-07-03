ParasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in vince Ã§Ä±kan iÅŸÃ§i dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi

Dolapdere'de paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± rezidans inÅŸaatÄ±ndaki vince Ã§Ä±kan iÅŸÃ§ilerden biri rahatsÄ±zlanarak dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi.

BeyoÄŸlu'da bir rezidans inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 5 iÅŸçi, maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için 60 metre yükseklÄŸindeki vince çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada vince çÄ±kan iÅŸçilerden biri rahatsÄ±zlanarak düÅŸme tehlikesi geçirdi. RahatsÄ±zlanan ve düÅŸme tehlikesi geçiren iÅŸçiyi son anda arkadaÅŸlarÄ± tuttu. YaklaÅŸÄ±k 2 buçuk saat vincin tepesinde kalan iÅŸçiler ücretlerinin ödeneceÄŸi sözünün verilmesinin ardÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± indi.

Olay, Dolapdere HacÄ±ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak'ta saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. 5 iÅŸçi, maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± rezidans inÅŸaatÄ±nda bulunan 60 metre yüksekliÄŸindeki vince çÄ±ktÄ±. ParalarÄ±nÄ± alana kadar vinçten inmeyeceklerini söyleyen iÅŸçilerden biri kÄ±sa süreli bir baygÄ±nlÄ±k geçirdi. Yere düÅŸme tehlikesi yaÅŸayan iÅŸçiyi arkadaÅŸlarÄ± son anda tuttu.

Ä°nÅŸaat firmasÄ± yetkililerince defalarca aranmalarÄ±na raÄŸmen kararlarÄ±ndan dönmeyen iÅŸçilerden ikisi, vincin ucuna kadar giderek bir süre orada oturdular. Ä°nÅŸaat alanÄ±na gelen firma sahibi, cep telefonu vasÄ±tasÄ±yla iÅŸçilerle görüntülü konuÅŸtu. Firma sahibinin, ücretlerinin ödeneceÄŸi sözünü vermesi üzerine iÅŸçiler 2 buçuk saatin ardÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± indi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 18:20

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