HDP Hakkariâ€™deki seÃ§im sonuÃ§larÄ±na itiraz iÃ§in YSKâ€™ya baÅŸvurdu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), Hakkari’de 3’te 3 kazandÄ±ÄŸÄ± vekilin biri itirazÄ± sonucu AKP’ye verildi. Ä°lçe ve il seçim kurullarÄ±nda sonuç alamayan HDP, itirazÄ±nÄ± Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taÅŸÄ±dÄ±. Ä°tiraz sonrasÄ± HDP il binasÄ±nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan, ÅžÄ±rnak Milletvekili Hasan ÖzgüneÅŸ ve Hakkari’de seçilen milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ä°l Yöneticileri katÄ±ldÄ±.

‘ÇÄ°FTE STANDART UYGULANIYOR’

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan milletvekili Özgökçe, “Åžu ana kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün itirazlar reddedildi. Seçim gününden sonra yapÄ±lan usulsüzlüklere iliÅŸkin itirazlarÄ±mÄ±z Ä°lçe seçim kurullarÄ±na yaptÄ±k. Ancak bu güne kadar itirazlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± sunulan onca belgelere, bilgilere ve tanÄ±klara raÄŸmen gerekçesiz ve incelemeksizin reddedildi. Åžu anki tabloya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda itirazÄ±n kimin ettiÄŸine bakÄ±lmaktadÄ±r. Ä°tirazÄ± AKP yapÄ±nca direk kabul ediliyor, HDP yapÄ±nca reddediliyor. Burada bizlere net bir ÅŸekilde çifte standart uygulanÄ±yor” dedi.

‘YSK VÄ°CDANLARI RAHATLATMALI’

Geçersiz sayÄ±lan oylarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n daha önce hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar çok olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Özgökçe, “Geçersiz sayÄ±lan oylar seçim sonuca birebir etki edecek durumda olduÄŸu için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z itiraz deÄŸerlendirilmelidir. Burada YSK’nÄ±n vereceÄŸi karar hakkaniyette uygun olmalÄ±dÄ±r. YSK’nÄ±n incelemesi hayati öneme sahiptir. Kurul bugün toplanÄ±yor ve verilecek karar ile meÅŸruluk tartÄ±ÅŸmasÄ± yaratmayan bir sonucun çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz. ÇÄ±kacak karar hem Hakkari halkÄ±nÄ±n hem de bütün Türkiye’nin vicdanÄ±nÄ± rahatlatan bir karar olmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. (Hakkari/MA)

MuÅŸâ€™ta oylar yeniden sayÄ±ldÄ±; sonuÃ§lara etki edecek deÄŸiÅŸiklik yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 18:10

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