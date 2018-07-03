AygÃ¼n AlÃ¼minyumâ€™da sendikalaÅŸan iÅŸÃ§iler iÅŸten atÄ±ldÄ±

AygÃ¼n AlÃ¼minyum'da iÅŸten atmalar Ã¼zerine TÃ¼rk Metal Ã‡erkezkÃ¶y Åžubesinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla fabrika Ã¶nÃ¼nde eylem yapÄ±ldÄ±.

Aygün Alüminyum iÅŸçileri ücretlerine zam yapÄ±lmamasÄ±, iÅŸ güvenli malzemelerin daÄŸÄ±tÄ±lmamasÄ± gibi sorunlara karÅŸÄ± Türk Metal’de örgütlenmeye karar verdi. Bunu duyan patron 6 iÅŸçiyi iÅŸten attÄ±. Ä°ÅŸçilerden 4’ünün önceki gece telefonla aranarak fabrikaya gelmemelerinin söylendiÄŸi, 2 iÅŸçinin ise dün sabah iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ÅŸten atmalar üzerine Türk Metal Çerkezköy Åžubesinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla fabrika önünde eylem yapÄ±ldÄ±. Eyleme B/S/H, Hema ve Arçelik fabrikalarÄ±ndan gece vardiyasÄ±ndan çÄ±kan iÅŸçiler de katÄ±ldÄ±. Türk Metal Çerkezköy Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Koçak “Aygün Alüminyumda iÅŸçiler 1600 liraya kölece çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin hiçbir talebi dikkate alÄ±nmÄ±yor. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlar da anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendikamÄ±za üye oldular. KÄ±sa sürece çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayarak 29 Haziran’da sözleÅŸme yetkisi için baÅŸvuru yaptÄ±k. Bunu duyan patron ve fabrika yöneticileri altÄ± üyemizi iÅŸten attÄ±. Sendika olarak atÄ±lan bu arkadaÅŸlara sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z ve mücadelemizi baÅŸarana kadar sürdüreceÄŸiz” dedi.

NE OLDU?

Aygün Alüminyum’da ocak ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken zamlar haziran ayÄ±nda verilmiÅŸti. Aylar sonra 50-100 lira gibi komik miktarda zam yapÄ±lmasÄ± üzerine iÅŸçiler iÅŸ yavaÅŸlatma, kÄ±sa süreli iÅŸ durdurmalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi malzemelerinin de daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler sendikalaÅŸmaya karar verdi. KÄ±sa sürede sözleÅŸme yapÄ±lacak çoÄŸunluÄŸa ulaÅŸÄ±ldÄ± ve ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.

FABRÄ°KADA BASKI ARTTI

6 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fabrika içinde de baskÄ± arttÄ±. BazÄ± iÅŸçiler fabrika dÄ±ÅŸÄ±nda ve deÄŸiÅŸik illerde olan ÅŸantiyelere gönderilmekle tehdit edilirken, fabrika yöneticileri ise sürekli üretim alanlarÄ±nda gezerek iÅŸçilere gözdaÄŸÄ± veriyor. Patron bir yandan da “Ek zam yapÄ±labilir” söylentileri yayarak iÅŸçileri sendikalaÅŸmaktan vazgeçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler “Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceÄŸiz. BirliÄŸimizi ve örgütlülüÄŸümüzü saÄŸlamlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z” diyorlar. (TekirdaÄŸ/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 18:06

www.evrensel.net