ABDâ€™de komÅŸusunun yaraladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lteci Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

ABD'de doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisinde mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da bir Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ABD’nin Idaho eyaletinde doÄŸum günü partisi yapan mültecilere yönelik önceki gün düzenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan 6 çocuktan biri yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mültecilere komÅŸularÄ±nÄ±n saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Cumartesi günü gerçekleÅŸen bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±da toplam 9 mülteci yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Hastanede vefat eden 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun doÄŸum günü kutlanan çocuk olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Suriye, Irak ve EtiyopyalÄ± dokuz mülteci üç yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸun doÄŸum gününü kutlamak için bir araya geldi. ABD’nin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Boise ÅŸehrinde yaÅŸanan olayda mültecilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle komÅŸularÄ± otuz yaÅŸÄ±ndaki Timmy Earl Kinner tutuklandÄ±.

Boise Polis Åžefi William Bones saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan mülteci çocuklarÄ±n yaÅŸlarÄ±nÄ±n 3, 4, 6, 8 ve 12 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ± üç çocuÄŸun daha hayati tehlikeyi atlatamadÄ±klarÄ± açÄ±klandÄ±.

Yetkililer saldÄ±rganÄ±n 30 yaÅŸÄ±ndaki ABD’li Timmy Earl Kinner olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ARADIÄžINI BULAMAYINCA KUTLAMAYA SALDIRDI

Bones, Kinner’Ä±n motivasyonunun “Ä°ntikam almak” olabileceÄŸini söylemiÅŸ, Kinner’Ä±n mülteci kompleksinde “Geçici olarak kaldÄ±ÄŸÄ±” tespit edilmiÅŸti. SabÄ±kasÄ± bulunan Kinner’Ä±n kendisini evden atan kadÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat onu bulamayÄ±nca mültecilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Idaho eyaleti, mülteci konusunun yoÄŸun olarak tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± muhafazakar bir bölge.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bu arada Ada Sulh Hakimi Russell Comstock, mahkemeye çÄ±karÄ±lan Kinner’in birinci dereceden cinayetle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, “topluma büyük tehlike oluÅŸturan” sanÄ±ÄŸÄ±n kefaletsiz tutukluÄŸuna karar verdi.

Boise’de önceki akÅŸam da bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n maÄŸdurlarÄ± için anma töreni düzenledi.

AÄŸlayan, aÄŸÄ±t yakan ve mülteci aileleri desteklediklerini yüksek sesle dile getiren kalabalÄ±k, belediye binasÄ±nÄ±n bahçesine çiçek bÄ±raktÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 17:56

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