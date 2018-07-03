Kanada BaÅŸbakanÄ± hakkÄ±nda taciz iddiasÄ±

Kanada BaÅŸbakan Justin Trudeau iÃ§in 18 yÄ±l Ã¶nce bir kadÄ±n gazeteciye 'uygunsuz bir ÅŸekilde dokundu' iddiasÄ± yer aldÄ±.

Kanada'da BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau’nun, 18 yÄ±l önce bir müzik festivalinde bir kadÄ±n gazeteciye taciz ettiÄŸi iddia edildi. Trudeau ise iddiayÄ± reddederek, “O gün kötü bir ÅŸey olduÄŸunu hatÄ±rlamÄ±yorum” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre taciz iddiasÄ±, geçen ay bir blog yazarÄ±nÄ±n o dönem Creston Valley Advance adlÄ± yerel gazetede çÄ±kan habere atÄ±fta bulunmasÄ±yla gündeme geldi. Gazetede çÄ±kan imzasÄ±z habere göre, o zaman 28 yaÅŸÄ±nda bir öÄŸretmen olan Trudeau, çÄ±ÄŸ felaketinden korunmak için alÄ±nacak önlemlere para toplamak amacÄ±yla düzenlenen etkinlikte adÄ± açÄ±klanmayan gazeteciye “uygunsuz bir ÅŸekilde dokundu”.

Haberde, Trudeau’nun kadÄ±nÄ±n gazeteci olduÄŸunu öÄŸrendikten sonra “Bir ulusal gazetede çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilseydim, ileri gitmezdim” diyerek özür dilediÄŸi öne sürüldü.

Gazetenin o dönemdeki sahibi Valerie Bourne, Kanada Televizyonu CBS’e açÄ±klamasÄ±nda muhabirin, yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± öne sürülen olaydan sonra kendisiyle konuÅŸtuÄŸunu belirterek “RahatsÄ±z olmuÅŸtu. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla cinsel saldÄ±rÄ± olarak tanÄ±mlamayacaÄŸÄ±m bir olaydÄ±. Muhabire bir an dokunmuÅŸ” ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 17:52

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