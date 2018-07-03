Pazara gidenlerin yÃ¼zÃ¼ limon fiyatÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ekÅŸiyor: Kilosu 8 lira

Geçen yÄ±l, Türkiye'de 1 milyon 7 bin ton rekolteye ulaÅŸan limonun fiyatÄ±, bu sene el yakÄ±yor. Ülke genelindeki limon üretiminin yaklaÅŸÄ±k yüzde 60'Ä±nÄ± karÅŸÄ±layan Mersin'de hal fiyatlarÄ± 1- 2 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸirken, Adana'daki hal fiyatlarÄ± ise 2-4 TL arasÄ±nda seyrediyor. Bu rakamlar, tezgaha gelinceye kadar sürekli yükseliyor ve pazarlarda kilogramÄ± 8 TL'den ucuz limon bulmak neredeyse imkansÄ±z hale geliyor. Ä°zmir'in en eski pazar yerlerinden biri olan ve fiyatlarÄ±nÄ±n ucuzluÄŸuyla bilinen EÅŸrefpaÅŸa pazaryerinde bile, kilogramÄ± 8 TL'den düÅŸük limon bulunmuyor. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapan vatandaÅŸlardan Ecevit YÄ±lmaz, “Bir buçuk kilo kadar almayÄ± düÅŸünüyordum ama fiyatlarÄ± görünce yarÄ±m kiloda karar kaldÄ±m. Sadece limonda deÄŸil, tüm ürünlerde bir yükseliÅŸ var. UmarÄ±m kÄ±sa zaman içerisinde yetkililer durumu halleder" dedi. PazarcÄ±lar ise, aracÄ±lardan ÅŸikayet etti. Üreticinin elinden çÄ±kÄ±ÅŸ fiyatÄ±yla tezgah fiyatÄ± arasÄ±nda uçurum olduÄŸunu belirten pazarcÄ±lar, aracÄ±larÄ±n fiyatlarÄ± yükseltmesini, tezgah fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n bir numaralÄ± nedeni olarak gösteriyor. Ege YaÅŸ Sebze ve Meyve Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Hayrettin Uçak, NevÅŸehir Kapadokya'da maÄŸaralarda depolanan limonlarÄ±n yüzde 20'sinin havalarÄ±n yaÄŸmurlu gitmesi nedeniyle nemden çürüdüÄŸünü, piyasada limon bulmakta zorlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hasat dönemi olmamasÄ± nedeniyle de fiyatÄ±n yükseldiÄŸini belirterek, "Temmuz ayÄ± sonunda yeni limon çÄ±kacak. O zaman fiyatlar düÅŸmeye baÅŸlar” dedi.

Haziranda enflasyon 15,39'a Ã§Ä±ktÄ±, zam ÅŸampiyonu soÄŸan oldu

'TÜM ÜRÜNLER, ÇOK FAZLA EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°REREK TEZGAHLARA GELÄ°YOR'

Ä°zmir Ziraat Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ferdan Çiftçi, limonda bir rekolte düÅŸüklüÄŸü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tam tersine bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, “2017 Ocak-MayÄ±s dönemiyle 2018 Ocak-MayÄ±s'Ä±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Akdeniz Ä°hracatçÄ±lar BirliÄŸi rakamlarÄ±na göre ihracatta bir artÄ±ÅŸ söz konusu, 214 bin tondan 273 bin tona yükselmiÅŸ. Ancak bu yüzde 10-15'lik ihracat artÄ±ÅŸÄ± fiyatlara yansÄ±yacak bir artÄ±ÅŸlar deÄŸildir. Nitekim biz, her zaman için önce kendi yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± giderip ondan sonra ürünleri ihraç etmeyi savunuyoruz. Ne üretim kaybÄ±, ne de fiyat fazlalaÅŸmasÄ±nÄ± açÄ±klayan ihracat artÄ±ÅŸÄ± var. Burada baÅŸka bir ÅŸeyin olduÄŸunu görüyoruz” dedi. Pazar fiyatlarÄ±nÄ±n, ülkedeki tarÄ±msal piyasa düzeninin yeterli, saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±da olmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çiftçi, "Limon da dahil, tüm ürünler, çok fazla el deÄŸiÅŸtirerek tezgahlara geliyor. Biz hal diyoruz, ama hale gelinceye kadar da fiyatlar yükseliyor. Üretimin olmadÄ±ÄŸÄ± bölgelerde, üretici fiyatÄ±yla tezgah fiyatÄ± arasÄ±nda 20 kata kadar varan farklar oluÅŸuyor. Bizim öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Üreticinin ve tüketicinin örgütsüz olmasÄ±, tarÄ±msal üretim kooperatiflerinin yetersiz, tüketici kooperatiflerinin ise hiç olmamasÄ± bu durumlarda etkili oluyor” dedi. (DHA)

Enflasyon rakamlarÄ± sonrasÄ± dolarda sert yÃ¼kseliÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 17:41

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