RTÃœK iktidara yakÄ±n medyadaki kÃ¼fÃ¼rleri akladÄ±

RTÃœK televizyon yayÄ±nlarÄ±na dair yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonucunda Halk TV'ye ceza verirken Akit TV'de sarf edilen kÃ¼fÃ¼r ve hakaretleri gÃ¶rmezden geldi.

Burcu YILDIRIM

Derya KAYA

Ankara

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ÅŸikayetler üzerine televizyon yayÄ±nlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonucunda Halk TV'de ErdoÄŸan hakkÄ±nda “Bu bir çete reisinin konuÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu bir darbecinin konuÅŸmasÄ±dÄ±r" sözlerine ceza verirken Akit TV'de CHP milletvekillerine edilen küfürlere, Maranki'nin iç savaÅŸ tehditlerine ceza vermedi. DiÄŸer kanallardaki hakaret ve cinsiyetçi küfürlere de ceza vermeyen RTÜK'te bulunan MHP'li üyenin AKP'li üyelerden farklÄ± oy kullanmasÄ± dikkat çekti.

RTÜK televizyon kanallarÄ± ve radyolarda yer alan programlara gelen ÅŸikayetleri inceledi. Akit Tv, A Haber, ATV, TGRT Haber, Radyo Ton gibi medya kanallarÄ±nda yer alan programlardaki küfür ve hakaretleri 5 AKP'li üyenin oylarÄ±yla aklayan RTÜK'te yer alan iki MHP'li üyeden biri incelemeye katÄ±ldÄ±. MHP'li üyenin AKP'li üyelerin aksine televizyon kanallarÄ±ndaki hakaretlere ceza istemesi dikkat çekti. AKP'li üyeler Halk TV'ye ise "Bu bir çete reisinin konuÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu bir darbecinin konuÅŸmasÄ±dÄ±r" ifadelerinden dolayÄ± ceza verdi. Halk TV'de yayÄ±nlanan “Türkiye'nin Seçimi” programÄ±nÄ±n konuk yorumcusu Ataol BehramoÄŸlu'nun, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a "Bu bir çete reisinin konuÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu bir darbecinin konuÅŸmasÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki ifadelerine ceza verildi. CezanÄ±n gerekçesi olarak ise RTÜK Kanunu'ndaki “Ä°nsan onuruna ve özel hayatÄ±n gizliliÄŸine saygÄ±lÄ± olma ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz, kiÅŸi ya da kuruluÅŸlarÄ± eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ± ötesinde küçük düÅŸürücü, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± veya iftira niteliÄŸinde ifadeler içeremez" hükmü gösterildi.

Ä°HLAL RAPORLARINA RAÄžMEN AKÄ°T'E CEZA YOK

Akit Tv ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan ve özellikle CHP’yi hedef alan haberlere ise uzman raporlarÄ±nÄ±n eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na raÄŸmen ceza çÄ±kmadÄ±. Akit Tv Ana Haber Bülteni'nde ÅŸu sözlere ihlal var denildi: 'AzgÄ±n AzÄ±nlÄ±k Kudurdu', 'Åžimdi CHP'li Vekil BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ'a sormak lazÄ±m. Müslüman mÄ±sÄ±n?', 'Ahlak yoksunu ayyaÅŸ topluluk', 'BunlarÄ±n ÅŸirazesi kaymÄ±ÅŸ! Åžehitlikte içip tepiniyorlar, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na cinsel tacizde bulunuyorlar', 'CHP'nin istediÄŸi manzara. Okulu pavyona çevirdiler... sÄ±nÄ±fÄ± pavyona çeviren öÄŸrenciler, öÄŸretmenin gözü önünde içki içtiler',

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda 'Sirk ÅŸebeÄŸi', 'FETÖ yalamasÄ± Tanal', 'Kilise firarisi, at hÄ±rsÄ±zÄ± AytuÄŸ AtÄ±cÄ±', 'AytuÄŸ adlÄ± karakter yoksunu'.

Gece Bülteni'nde CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’yu hedef alan haberlere de ceza çÄ±kmadÄ±. Haberde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için alt ses olarak 'O bir yalancÄ±', 'Fetökopi Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu', 'O bir müfteri', 'Fetö vagonu YalandaroÄŸlu', 'Manipülasyon Akümülatörü Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu' ifadeleri yer aldÄ±.

MARANKÄ°'NÄ°N Ä°Ç SAVAÅž TEHDÄ°DÄ°NE ÅžÄ°KAYET YAÄžDI

Ahmet Maranki'nn Akit Tv’de sarf ettiÄŸi ve çokça tartÄ±ÅŸÄ±lan “Belgrad ormanÄ±nda aÄŸacÄ±n dibinde talim ÅŸeyimizi oraya gömdük, çÄ±karacaÄŸÄ±z sokaÄŸa artÄ±k. Bismillahirahmanirrahim diyeceÄŸiz” sözlerine ise Alo RTÜK ve RTÜK Web sitesine toplamda 419 izleyici ÅŸikayeti geldiÄŸi belirtildi. Uzman raporlarÄ±nda bu sözlerin izleyiciler üzerinde olumsuz etki yarattÄ±ÄŸÄ±, programda ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hukukun üstünlüÄŸü ilkesi ile davranÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ancak RTÜK Maranki’nin sözlerini gelen ÅŸikayetleri ve uzman raporlarÄ±nÄ± görmeyerek ceza vermedi.

'CÄ°NSÄ°YETÇÄ° KÜFÜR AYKIRI BÄ°R DAVRANIÅž DEÄžÄ°LMÄ°Åž!'

ATV'nin 02 Mart 2017 tarihli Kayserispor-Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± MaçÄ± Spor programÄ±nda Erman ToroÄŸlu'nun "A..na koyarÄ±m" “Seksen beÅŸ dakika mÄ± oynatacaklar bana filmi” sözleri tepki çekmiÅŸti. Ancak RTÜK bu sözlerde aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vererek ceza vermedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 17:24

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