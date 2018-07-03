Milli EÄŸitim'den imam hatip okullarÄ± iÃ§in tanÄ±tÄ±m hamlesi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, okullara Ã¶ÄŸrencilerin lise tercihleri Ã¶ncesinde imam hatiplere yÃ¶nlendirilmesi iÃ§in yazÄ± yolladÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Milli EÄŸitim, lise tercihleri öncesinde okullara yazÄ± yollayarak imam hatip okullarÄ±nÄ±n tercih edilmesi için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. ÖVDER ise öÄŸrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tercih yapÄ±lmasÄ± için yazÄ±nÄ±n geri çekilmesi gerektiÄŸini belirtti.

LGS tercih - yerleÅŸtirme baÅŸvuru iÅŸlemleri 2 Temmuz itibari ile baÅŸlarken, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tercih iÅŸlemleri baÅŸlamadan okullara yazÄ± yollayarak imam hatip okullarÄ±nÄ±n tercih edilmesi için tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± komisyonlarÄ±nÄ±n yönlendirici davranmasÄ±nÄ± talep etti.

Din ÖÄŸretimi Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Okul TanÄ±tÄ±m Eylem PlanÄ± projesi kapsamÄ±nda okullara gönderilen yazÄ± ve broÅŸürlerde anadolu imam hatip lise ve orta okullarÄ±nÄ±n öÄŸrenci ve velilere doÄŸru 'tanÄ±tÄ±lmasÄ±' ve bu okullar hakkÄ±nda 'farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n' arttÄ±rÄ±lmasÄ± için okul müdürlüklerinden hareket geçmesi istendi.

'BAKANLIK NÄ°YETÄ°NÄ° ORTA KOYUYOR'

YazÄ±yÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren ÖVDER Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan Yüce, çocuklarÄ±n gereksiz bir sÄ±nav sonucunda anlamsÄ±z tercih stresine sokulduÄŸunu ifade ederek "Nitelikli denilen 1373 okula 126 bin öÄŸrenci yerleÅŸtirilecek. Bunun için bir milyon öÄŸrenci sÄ±nava girmek zorunda kaldÄ±. Åžimdi tercih sÄ±rasÄ±nda bakanlÄ±k niyetini bir kez daha ortaya koyuyor. BakanlÄ±k sitesinden ve okullarda oluÅŸturulan, çocuklarÄ±n ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak komisyonlara sadece anadolu imam hatip liselerine yönlendirecek kitapçÄ±klar gönderiyor" dedi.

'KÄ°TAPÇIKLARI GERÄ° ÇEKÄ°LMELÄ°'

'Ä°mam hatip dÄ±ÅŸÄ±ndaki okullar bakanlÄ±ÄŸÄ±n okul deÄŸil mi?' sorusunu da soran Yüce ÅŸunlarÄ± söyledi "Oralara gidecek çocuklar bu ülkenin çocuklarÄ± deÄŸil mi? Zaten okullarÄ±n üçte birini imam hatip yaptÄ±nÄ±z. Åžimdi çocuklarÄ±mÄ±zÄ± zorla kendi çocuklarÄ±nÄ±zÄ± göndermediÄŸiniz bu okullara doldurmak mÄ± istiyorsunuz? BakanlÄ±k bu kitapçÄ±ÄŸÄ± derhal geri toplamalÄ± ki çocuklarÄ±mÄ±z ilgi ve yeteneklerine göre özgür tercihlerini yapabilsinler".

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 17:18

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