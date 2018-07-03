Ankara Keresteciler Sitesi'nde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Ankara Kahramankazan'da bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, itfaiye ekiplerinin sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Ankara'nÄ±n Kahramankazan ilçesinde bulunan Kresteciler Sitesi'ndeki bir fabrikada yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±na itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'nde bulunan fabrikada yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Fabrikadan dumanlarÄ±n yükseldiÄŸini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±na müdahale etti. Ancak alevlerin yükseldiÄŸi yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alabilmek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 16:56

www.evrensel.net