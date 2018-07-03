Ceylan'a soruÅŸturma: EleÅŸtiri suÃ§ olarak deÄŸerlendirilemez

Facebook paylaÅŸÄ±mÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan Ordu SES Åžube BaÅŸkanÄ± Ferit Ceylan iÃ§in basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ordu SaÄŸlÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Facebook paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle Ordu SES Åžube BaÅŸkanÄ± Ferit Ceylan’a açÄ±lan soruÅŸturmaya tepki gösterildi.

Siyasi Parti, sendika ve dernek temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Ferit Ceylan, “PaylaÅŸÄ±mlarÄ±mda bir sendika baÅŸkanÄ± olarak eleÅŸtiri hakkÄ±mÄ± kullandÄ±m. SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünün bu konuda soruÅŸturma açma hakkÄ± yok. Benim üzerinden baskÄ± ortamÄ± yaratmak istiyorlar, buna izin vermeyeceÄŸiz.” dedi. SES Genel Mali Sekreteri Ali Önal da “Seçim süreci bitti, saldÄ±rÄ± dönemi baÅŸladÄ±. Toplumsal dinamiklere saldÄ±rÄ± devam ediyor. SoruÅŸturmalarÄ±n yanÄ±nda açÄ±ÄŸa almalar da var. Emek, demokrasi mücadelemiz sürecek. Demokrasi geliÅŸecek deniyor ama boÄŸazÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±lÄ±yor.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 16:22

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