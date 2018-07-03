Suriyeâ€™de yeni gÃ¶Ã§ dalgasÄ± baÅŸladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Suriye'de 2 hafta iÃ§inde 270 bin kiÅŸinin evlerini terk ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusunda operasyon baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suriye’nin güneydoÄŸusunda ordu güçleri ve silahlÄ± cihatçÄ± gruplar arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ± nedeniyle, son 2 hafta içinde 270 bin Suriyelinin evlerini terk ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

ÜRDÜN SINIRINA VE GOLAN’A GÄ°DÄ°YORLAR

Suriye ordusu, 2 hafta önce ülkenin bu bölgesinde yeni bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Dera ve Kuneytra eyaletlerinin sakinlerinin büyük bir bölümü, çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±na ya da Ä°srail’in iÅŸgali altÄ±ndaki Golan Tepelerine doÄŸru gitti. AçÄ±klama BM Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi Sözcüsü Muhammed Havari tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Geçen haftaki açÄ±klamada bölgedeki yoÄŸun bombardÄ±man nedeniyle kaçanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 160 bin olduÄŸu duyurulmuÅŸtu.

BBC’nin haberine göre hem Ürdün hem de Ä°srail, Suriyeli göçmenleri sÄ±nÄ±rlarÄ± içine kabul etmeyeceÄŸini söylüyor. Bu durum ise yeni bir insani kriz olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸ durumda.

Ä°ngiltere merkezli, cihatçÄ± gruplara yakÄ±n Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Ä°çin Gözlemevi, çatÄ±ÅŸmalarda en az 130 sivilin öldüÄŸünü ileri sürdü.

ABD’NÄ°N DESTEKLEDÄ°ÄžÄ° CÄ°HATÇILARA OPERASYON

Dera ve Kuneytra, ABD ve Ürdün’ün ara buluculuÄŸunda gerçekleÅŸtirilen gerilimi düÅŸürme anlaÅŸmasÄ± nedeniyle görece sakindi. Bu bölgedeki cihatçÄ± gruplarÄ± ABD destekliyor. Esad yönetimi ise, nisan ayÄ±nda DoÄŸu Guta’da isyancÄ±larÄ± yenmesi ardÄ±ndan, bu bölgede de tam anlamÄ±yla kontrolü saÄŸlamak için geçtiÄŸimiz günlerde operasyon baÅŸlattÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler yetkilileri, Suriye yönetiminin yoÄŸun hava operasyonlarÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± ile sahadaki çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle bu bölgede yaÅŸayan halkÄ±n 3’te birinden fazlasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerlerden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

KRÄ°Z MOSKOVA’DA GÖRÜÅžÜLECEK

Bu arada Ürdün, ülkede halihazÄ±rda kayÄ±tlÄ± 660 bin mülteci dÄ±ÅŸÄ±nda Suriyeliyi kabul etme kapasitesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken Ä°srail ise Suriyelilerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geçmesine izin vermeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ürdün DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler yetkililerinin, Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyelilere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.

Ürdün DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayman Safadi de, bölgede ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± ve sÄ±nÄ±rdaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunu görüÅŸmek üzere Moskova’ya hareket etti. Safadi, “Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov’la görüÅŸmek üzere salÄ± günü Moskova’ya gideceÄŸim” demiÅŸ, “içten ve derinlemesine” bir görüÅŸme beklediÄŸini ifade etmiÅŸti.

RUSYA, CÄ°HATÇILARLA MÜZAKERE YÜRÜTÜYOR

OperasyonlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Dera’nÄ±n tamamen Åžam’a teslim edilmesi için silahlÄ± gruplarla Ürdün ara bulucuÄŸunda Rusya heyetiyle müzakereler de sürüyor. Cumartesi sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen görüÅŸmelere pazar günü yeniden baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

CihatçÄ± gruplarÄ±n Rus tarafÄ±nÄ±n taleplerini “aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±” bulduÄŸu belirtilmiÅŸti. GörüÅŸmeye katÄ±lan bir ara bulucunun DW Türkçe’ye verdiÄŸi bilgiye göre, Rusya’nÄ±n Özgür Suriye Ordusuna baÄŸlÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±n aileleriyle birlikte ülkenin kuzeydoÄŸusuna yerleÅŸtirilmeleri önerisi kabul görmemiÅŸti.

DERA’NIN YARISININ KONTROLÜ HÜKÜMETTE

Öte yandan Son iki hafta içinde, muhaliflerin elindeki en az 10 yerleÅŸim biriminin de Suriye yönetimini kabul ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Böylece Esad Hükümeti vilayetin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nda kontrolü saÄŸladÄ±. Dera’ya yönelik operasyon öncesinde bölgenin yüzde 30’u Suriye ordusunun kontrolündeydi.

Dera 2011’de Suriye Lideri BeÅŸar Esad’a karÅŸÄ± ayaklanmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk bölgeler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

IRAK’TAN SINIRA DUVARA ‘KAÇAKÇILIK’ SAVUNMASI

Irak’Ä±n Ka’im Ä°lçesinin BaÅŸkanÄ± Ahmed Jadyan, “Teröristlerin hareketini ve kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± engellemek için” Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na 10 kilometrelik duvarÄ±n örüldüÄŸünü belirterek, duvarÄ±n Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±na kadar uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Irak medyasÄ±, Irak ordusunun IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na dikenli tel duvarÄ± ördüÄŸünü bildirmiÅŸti. Haberi Sputnik’e deÄŸerlendiren Jadyan, “Irak ordusu, Ka’im ilçesinin Suriye ile sÄ±nÄ±rÄ±na 10 kilometrelik duvar ördü. Gelecekte bu duvarÄ±n Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±na uzatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Amaç, teröristlerin hareketini ve iki ülke arasÄ±ndaki kaçak mal ticaretini engellemek” dedi.

Åžimdilik duvarÄ±n bütün Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca inÅŸasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ilçe baÅŸkanÄ±, önce Ka’im’deki duvarÄ±n etkinliÄŸinin test edileceÄŸini kaydederek, “Ä°lçemizde sürekli teröristler sÄ±nÄ±rÄ± geçerek topraklarÄ±mÄ±za sÄ±zÄ±yor, kaçak silah ticareti yapÄ±lÄ±yor, hayvanlar ve sigara gibi kaçak mallar taÅŸÄ±nÄ±yordu” diye konuÅŸtu.

Irak SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Hamad Abdullah Ä°brahim, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yapÄ±lan duvarÄ±n termal kameralarla donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, duvar boyunca gözetim kulelerinin inÅŸa edildiÄŸini ve askeri birliklerin konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°brahim, “IÅžÄ°D’den gelebilecek her türlü tehdide karÅŸÄ± koruma amacÄ±yla Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca güvenlik kalkanÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± sürecinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor” diyerek bunun için yaklaÅŸÄ±k 3.4 milyon dolara ihtiyaç olduÄŸunu kaydetti. (DIÅž HABERLER)

Busra el Åžamâ€™daki cihatÃ§Ä±lar silahlarÄ±nÄ± teslim ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 16:11

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