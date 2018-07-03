Eren Erdem iÃ§in tecrit iddiasÄ±

Silivri Cezaevi yÃ¶netimi, 'fiziki koÅŸullar uygun deÄŸil' diyerek Eren Erdem'in ziyaret edilmesine izin vermiyor.

Eski CHP Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eski Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem ile görüÅŸmek isteyen CHP milletvekillerine izin verilmediÄŸini belirterek “Bunun adÄ± tecrittir” dedi.

YarkadaÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan duyurduÄŸu mesajÄ±nda “ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Eren Erdem’le görüÅŸmek isteyen CHP milletvekillerine, ‘Cezaevinin fiziki koÅŸullarÄ± uygun deÄŸil’ denilerek izin verilmiyor. Bunun adÄ± “tecrit”tir... Tecrit ise insanlÄ±k suçudur! Adalet BakanÄ± Gül, bu yanlÄ±ÅŸtan dönmelidir! Eren Erdem yalnÄ±z deÄŸildir!” diye yazdÄ±.

ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Eren Erdem'le görüÅŸmek isteyen CHP milletvekillerine, "Cezaevinin fiziki koÅŸullarÄ± uygun deÄŸil" denilerek izin verilmiyor. Bunun adÄ± "tecrit"tir... Tecrit ise insanlÄ±k suçudur! Adalet BakanÄ± Gül, bu yanlÄ±ÅŸtan dönmelidir! Eren Erdem yalnÄ±z deÄŸildir! @erenerdemnet — BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 3 Temmuz 2018

29 Haziran’da gözaltÄ±na alÄ±nan Erdem, aynÄ± gün çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan “SilahlÄ± terör örgütüne yardÄ±m”, “Gizli tanÄ±ÄŸÄ± deÅŸifre etmek”, “soruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek” suçlamalarÄ±yla tutuklandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 16:01

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