Kemal Sunal Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 18'inci yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

Türkiye sinemasÄ±nÄ±n eÅŸsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18'inci yÄ±lÄ±nda Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda düzenlenen törenle anÄ±ldÄ±. Törende konuÅŸan Gül Sunal, eÅŸine her geçen yÄ±l özleminin daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Filmlerinin oynamasÄ± ve küçük hayranlarÄ±nÄ±n artarak çoÄŸalmasÄ± tek tesellimiz. Ä°nanÄ±yorum ki Kemal, uzun süre yaÅŸayacak ama bizim evimizde babamÄ±z yok” dedi. OÄŸlu Ali Sunal da “Sevenleri hiçbir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor ve babamÄ± ölümsüzleÅŸtiriyorlar” diye konuÅŸtu.

Anma törenine sanatçÄ±nÄ±n eÅŸi Gül Sunal, kÄ±zÄ± Ezo Sunal, oÄŸlu Ali Sunal ve gelini NazlÄ± Kurbanzade'nin yanÄ± sÄ±ra Vefa Lisesi'nden sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ± ile sevenleri katÄ±ldÄ±. MezarÄ± baÅŸÄ±nda Kuran-Ä± Kerim okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kemal Sunal için dua edildi. Sevenleri de Kemal Sunal'Ä±n mezarÄ±na çiçek bÄ±rakÄ±p, dua etti. Törenin ardÄ±ndan aile üyeleri açÄ±klama yaptÄ±.

GÜL SUNAL: HER GEÇEN YIL ÖZLEM DAHA DA ARTIYOR

Gül Sunal, eÅŸinin ölümünün üzerinden 18 yÄ±l geçtiÄŸini ancak her geçen yÄ±l özlem daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KonuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda oldukça duygulanan ve konuÅŸmakta zorlanan Sunal, "Filmlerinin oynamasÄ± ve küçük hayranlarÄ±nÄ±n artarak çoÄŸalmasÄ± tek tesellimiz. Ä°nanÄ±yorum ki uzun süre Kemal yaÅŸayacak ama bizim evimizde babamÄ±z yok. Bunun için de çok üzgünüm ve bu üzüntüm hiç bitmeyecek" diye konuÅŸtu.

ALÄ° SUNAL: HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORLAR VE BABAMI ÖLÜMSÜZLEÅžTÄ°RÄ°YORLAR

OÄŸlu Ali Sunal ise törene katÄ±lanlara teÅŸekkür etti. Sunal, "Her 3 Temmuz'da ve 11 KasÄ±m'da ne kadar büyük bir aile olduÄŸumuzu görüyoruz. Biz, Türkiye'yi kalbinde yaÅŸatan insanlar olarak kocaman bir aileyiz. Sevenleri, hiçbir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor ve babamÄ± ölümsüzleÅŸtiriyorlar. Bu haberleri yapan basÄ±n mensuplarÄ± olarak siz de onu ölümsüzleÅŸtiriyorsunuz. Sizlere de teÅŸekkür ediyoruz. 18 yÄ±l geçti ve babamÄ± çok özledim. Sevenleri de çok özledi. Bu özlem dinmeyecek" dedi.

8 maddede Kemal Sunal: Her ÅŸey â€˜OÄŸlum sen de gÃ¼lâ€™ ile baÅŸladÄ±

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARI VE CÄ°NAYETLERÄ°NE TEPKÄ°

Türkiye'yi yasa boÄŸan Eylül ve Leyla'nÄ±n cinayetleriyle ilgili de konuÅŸan Ali Sunal, babasÄ±nÄ±n sevenlerine seslenerek, “Bu caniliÄŸi unutmayalÄ±m. Bunun çözümü olana kadar da takipçisi olalÄ±m. ArtÄ±k Eylül ve Leyla gibi bütün kardeÅŸlerimizin böyle olaylara kurban gitmesini istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazÄ±rÄ±z. MekanlarÄ± cennet olsun” ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan Kemal Sunal'Ä±n her ölüm yÄ±l dönümü anmasÄ±na katÄ±lan Vefa Lisesi'nden sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ± bu yÄ±l da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. AyrÄ±ca sanatçÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±, öÄŸrencilik yÄ±llarÄ± ve dostluk yÄ±llarÄ±na ait resimleri basÄ±n mensuplarÄ±na göstererek öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±na ait bazÄ± anÄ±larÄ± paylaÅŸtÄ±lar. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:58

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