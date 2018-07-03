CHPâ€™den dokunulmazlÄ±k baÅŸvurusu

CHP'li Mahmut Tanal, fezlekesi olan milletvekillerine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapacak bir dilekÃ§eyi Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesine verdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yeniden milletvekili seçilmesi dolayÄ±sÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma ve kovuÅŸturma baÅŸlatÄ±labilmesinin Meclisin yeniden dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Mahmut Tanal, geçmiÅŸ yasama dönemlerinde fezlekesi olan milletvekillerine öncülük yapacak bir dilekçeyi Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesine verdi. Tanal, verdiÄŸi dilekçede geçmiÅŸ yasama dönemine ait fezlekelere iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±n yeni yasama döneminde tekrar dokunulmazlÄ±k kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için durdurulmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Tanal, konuya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “AnayasamÄ±zÄ±n 83/4 uyarÄ±nca ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma ve kovuÅŸturma Meclisin yeniden dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r.’ Buradaki durum yeniden milletvekili seçilmem dolayÄ±sÄ±yla kendiliÄŸinden yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± getirmiÅŸtir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 172’nci maddenin 1. fÄ±krasÄ±na göre; cezayÄ± kaldÄ±ran ÅŸahsi sebep olarak etkin piÅŸmanlÄ±k hükümlerinin uygulanmasÄ±nÄ± gerektiren koÅŸullarÄ±n ya da ÅŸahsi cezasÄ±zlÄ±k sebebinin varlÄ±ÄŸÄ± halinde, cumhuriyet savcÄ±sÄ± kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verebilir. Söz konusu madde uyarÄ±nca kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar verilmesi talebinde bulundum. SavcÄ±lÄ±k aksi görüÅŸte ise bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda 5271 sayÄ±lÄ± Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinin F bendi, 223. madde 3 ve 8 uyarÄ±nca ve Anayasa’nÄ±n 83. maddesi 4 fÄ±krasÄ± gereÄŸince dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±m yeniden Meclis tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. 27. dönemde milletvekili olmam sebebiyle fezlekelere yönelik yargÄ±lanmalar durdurulmalÄ±dÄ±r.” Tanal, tutuklu CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu ve tutuklu bulunan tüm milletvekilleri hakkÄ±nda tüm mahkemelerin, Anayasa’nÄ±n 83.maddesi 4. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca yeniden dokunulmazlÄ±k kaldÄ±rÄ±lmazsa CMK uyarÄ±nca yargÄ±lamalarÄ± durdurma kararÄ± verilmesi gerektiÄŸini belirtti. (Ä°stanbulEVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:56

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