OHALâ€™in zenginleri

Fortune 500 TÃ¼rkiye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, 500 ÅŸirketin toplam net satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 29.42â€™lik artÄ±ÅŸla 1 trilyon 204 milyar liraya yÃ¼kseldi.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inÅŸaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na göre, listede yer alan 500 ÅŸirketin toplam net satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 29.42’lik artÄ±ÅŸla 1 trilyon 204 milyar liraya yükseldi. Åžirketlerin kârlarÄ±nÄ± OHAL döneminde arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Akademisyen Özgür MüftüoÄŸlu, “Sermaye en temel burjuva demokrasisini dahi sermaye birikimi elde edilmesine bir engel olarak görür. Bugün Türkiye bunu yaÅŸÄ±yor. Buradaki kârlar da aynen bunu gösteriyor” dedi.

OHAL gibi baskÄ± rejimlerinin çeliÅŸkiler rejimi olduÄŸuna dikkat çeken Özgür MüftüoÄŸlu, “Demokratik koÅŸullarda, insanlarÄ±n kolayca örgütlenebildiÄŸi, mücadele edebildiÄŸi koÅŸullarda sermaye istediÄŸi gibi birikim elde edemez. Çünkü iÅŸçiler, emekçiler, toplum buna karÅŸÄ± çÄ±kacaktÄ±r. Öbür taraftan yasal olarak haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresi 45 saat olmasÄ±na raÄŸmen iÅŸ gücünün çok büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n 60 saatten fazla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± koÅŸullar olmayacaktÄ±r. Demokrasinin olduÄŸu koÅŸullarda iÅŸçiler, emekçiler, yÄ±lda 2 binden fazla iÅŸçinin iÅŸ cinayetinde ölmesi karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmayacaktÄ±r, örgütleneceklerdir, mücadele edeceklerdir. Burada grevi kullanacaklardÄ±r, mücadele araçlarÄ±nÄ± kullanacaklardÄ±r” dedi.

Bu çeliÅŸkili durumda demokrasinin sermayenin hoÅŸuna gitmeyeceÄŸini vurgulayan MüftüoÄŸlu, “Sermaye en temel burjuva demokrasisini dahi sermaye birikimi elde edilmesine bir engel olarak görür. Ä°ÅŸte böyle zamanlarda, böyle dönemlerde totaliter, otoriter yönetimler daha aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± hale gelir ve sermaye de bunu destekler. Biz bunu tarih boyunca gördük. DolayÄ±sÄ±yla da Türkiye’de buna benzer bir durum yaÅŸanmakta. DolayÄ±sÄ±yla burada bir tek adam rejimi, daha otokratik bir rejim, totaliter bir rejim veya OHAL altÄ±nda yürüyen bir rejim sermaye tarafÄ±ndan destekleniyor. Çünkü iÅŸçilerin, emekçilerin ellerini, kollarÄ±nÄ± baÄŸlÄ±yor, grevi yasaklÄ±yor, örgütlenmeyi engelliyor, en ufak bir ses çÄ±karmaya karÅŸÄ± ÅŸiddet ve baskÄ± araçlarÄ±nÄ± kullanÄ±yor. Bu yüzden OHAL burada bir baskÄ± aracÄ±dÄ±r. Bugün Türkiye bunu yaÅŸÄ±yor. Buradaki kârlar da aynen bunu gösteriyor” diye konuÅŸtu.

Öte yandan en kârlÄ± ÅŸirketlerin bir dönem kamu iktisadi teÅŸebbüsleri olduÄŸunu ve çok çok ucuza sermayeye satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren MüftüoÄŸlu, “Onlar ÅŸimdi inanÄ±lmaz kârlar elde ediyor. Mesela TÜPRAÅž’Ä± incelediÄŸinizde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± rakamla yÄ±llÄ±k kârÄ± arasÄ±ndaki oranÄ±n nasÄ±l büyük olduÄŸunu görürsünüz. Bu, toplumun kaynaklarÄ±na el konulmasÄ± demektir” dedi.

TÜPRAÅž BÄ°RÄ°NCÄ° SIRADA

AA’nÄ±n haberine göre; Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inÅŸaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na göre, listede yer alan 500 ÅŸirketin toplam net satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 29.42’lik artÄ±ÅŸla 1 trilyon 204 milyar liraya yükseldi. 328 milyar 133 milyon lira satÄ±ÅŸ gelirine sahip olan Fortune 500’ün ilk 10 ÅŸirketinin sektörel aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, petrol ve enerji sektörü olarak devam ediyor.

TÜPRAÅž, 53.9 milyar liralÄ±k net satÄ±ÅŸ geliriyle birinci oldu. Enerji PiyasalarÄ± Ä°ÅŸletme AÅž 41.1 milyar lira net satÄ±ÅŸla ikinci, Petrol Ofisi ise 40.8 milyar lira satÄ±ÅŸ geliriyle üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±. Listenin 500’üncü sÄ±rasÄ±nda bulunan ÅŸirketin net satÄ±ÅŸÄ± ise 421 milyon lira seviyesini aÅŸtÄ±. Fortune 500 Türkiye ÅŸirketlerinin net kârÄ± yüzde 52.28 artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi.

En fazla ihracat gerçekleÅŸtiren ilk beÅŸ ÅŸirkete bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 2017 yÄ±lÄ±nda 34 milyar liralÄ±k hizmet ihracatÄ± gerçekleÅŸtiren Türk Hava YollarÄ± (THY) geçmiÅŸ yÄ±llarda olduÄŸu gibi ilk sÄ±radaki yerini korurken, 17.8 milyar liralÄ±k ihracatla Ford Otomotiv ikinci sÄ±rada, Arçelik 15.4 milyar liralÄ±k ihracatla üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

Ä°hracat listesinin dördüncü sÄ±rasÄ±ndaki TOFAÅž 11.8 milyar lira, TÜPRAÅž ise 10.2 milyar liralÄ±k ihracat gerçekleÅŸtirdi.

93 yeni ÅŸirketin girdiÄŸi listede geçen yÄ±la göre zarar açÄ±klayan ÅŸirketlerin sayÄ±sÄ± ise 120’den 78’e düÅŸtü.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:56

www.evrensel.net