Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nden Gazeteci Nedim TÃ¼rfentâ€™e mektup

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nden 93 yaÅŸÄ±ndaki J. Eileen, 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir cezaevinde bulunan gazeteci Nedim TÃ¼rfentâ€™e mektup gÃ¶nderdi.

KHK ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) Muhabiri Netim Türfent, 26 Nisan’dan beri tekli hücrede tutulmaya devam ediyor. UluslararasÄ± Af Örgütünden (Amensty Ä°ntenational) 93 yaÅŸÄ±ndaki J. Eileen Van Yüksek Güvenlikli Ceza Ä°nfaz Kurumunda bulunan gazeteci Türfent’e mektup gönderdi.

Ä°nsan HaklarÄ± Savunucusu J. Eileen mektubunda, “Sevgili Nedim, ben katlanmak zorunda olduÄŸun adaletsizlik ve kötü muamelenin farkÄ±nda olan onca insandan yalnÄ±zca biriyim. Sen unutulmayacaksÄ±n. Biz, UluslararasÄ± Af Örgütünde sana adilce davranÄ±lmasÄ± ve insan haklarÄ±na saygÄ± gösterilmesini saÄŸlamak adÄ±na elimizden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yoruz. Umuyoruz ki çok kÄ±sa bir sürede özgürlüÄŸüne kavuÅŸup, ailenle tekrar bir araya geleceksin. En iyi düÅŸüncelerim seninle.” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:35

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