Burhan Kuzu, AKP'nin Ã§oÄŸunluk kaybÄ±nÄ± milletvekili olmamasÄ±na baÄŸladÄ±

RS FMâ€™de yayÄ±nlanan Yavuz OÄŸhanâ€™dan Bidebunudinle programÄ±na konuÅŸan Burhan Kuzu yeni sistemin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AKP'nin kurucu üyelerinden Burhan Kuzu, 24 Haziran seçimini ve 'baÅŸkanlÄ±k sistemi'ni deÄŸerlendirdi.

Kuzu, seçimlere iliÅŸkin ilginç deÄŸerlendirmeler yaptÄ±. Aday gösterilmediÄŸi için kÄ±rgÄ±n olduÄŸunu belirten Kuzu, “Seçimleri kaybetmedik ama çoÄŸunluÄŸu kaybettik” dedi. ÇoÄŸunluÄŸu kaybetmelerinin sebebini kendisinin aday gösterilmemesine baÄŸlayan Burhan Kuzu, seçimlerle yürürlüÄŸe giren sistemi “pratik ve pragmatik” olarak nitelendirdi. RS FM’de yayÄ±nlanan Yavuz OÄŸhan’dan Bidebunudinle programÄ±na konuÅŸan Kuzu, “BaÅŸkanlÄ±k modeli, eski modelden çok farklÄ±. Kendine özgü ve aklÄ±n bulduÄŸu bir sistem” dedi.

Parlamenter sisteme iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Kuzu, “Parlamenter model, Ä°ngiliz menÅŸeili bir modeldir. Ä°ngiliz kanÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Ama baÅŸkanlÄ±k modeli, pratik ve pragmatik bir sistem” ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸkanlÄ±k sistemi hakkÄ±ndaki deÄŸerlendirmelerine devam eden Burhan Kuzu, kendisini baÅŸkanlÄ±k modelinin “kurucu babasÄ±” olarak niteledi ve baÅŸkanlÄ±k sisteminde arzu ettiÄŸi parlamento modelinin vatandaÅŸÄ± birinci elden tanÄ±yan vekillerden oluÅŸtuÄŸunu ifade etti. ArzuladÄ±ÄŸÄ± parlamento modelinde, vekillerin lidere deÄŸil vatandaÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu söyleyen Kuzu, sistemin bu haliyle “ne deve ne kuÅŸ” olduÄŸunu belirtti. Kuzu’ya göre, tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± modelin uygulanmasÄ± sonucunda, “Ankara’ya giden vekil, bölgesinin sesini dinleyecek, liderinin sesini dinlemeyecek”.

YargÄ±da taraflÄ±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Burhan Kuzu, 24 Haziran seçimlerinden önce sosyal medyada cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce hakkÄ±nda “Muharrem Ä°nce zihniyetindekilerin yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ± unutmadÄ±k, unutmayacaÄŸÄ±z” ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapan ve eleÅŸtirilen DanÄ±ÅŸtay Üyesi Aysel Demirel’e “Senin ne iÅŸin var siyasetle, Muharrem Ä°nce’yle. VerdiÄŸin kararlarda durduk yere ÅŸüphe uyandÄ±rÄ±yorsun. OlmamasÄ± lazÄ±m bunlarÄ±n” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:18

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