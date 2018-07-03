TGC'den Çakıcı'ya: Meslektaşlarımıza yönelik tehditleri kınıyoruz

Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı’nın gazetecilere yönelik tehditleri, Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından kınandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı’nın gazetecilere yönelik tehditlerine karşı bir kınama açıklaması yayınladı. Karar gazetesi yazarlarına yönelik tehditlere ve İçişleri Bakanı tarafından

24 Haziran seçimlerinden sonra ülkede kutuplaşmanın ve gerginliğin ortadan kalkmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Kimi siyasetçilerden icazet alan bir şehir kabadayısının bazı gazetecileri isim vererek ölümle tehdit etmesi konunun ne denli ciddi olduğunu ortaya koymaktadır... Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı için uğraş veren, yazı yazan gazeteciler malum çevrelere teşhir edilmekte, bazı gazeteci ve yazarlara ise ölüm fermanları çıkarılmaktadır” denildi. TGC açıklamasında, “Türkiye’de gazeteciler için suç oluştururken fevkalade hassas davranan cumhuriyet savcılarımız umarız bu tehditlerle ilgili adli sürecin de aynı hassasiyetle sonuçlandırılmasını sağlarlar” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile yaptığı görüşmeye de değinilen açıklamada, “Bütün bunlar yetmiyormuş gibi iktidarın, İçişleri Bakanı topluma yatıştırıcı söylemlerde bulunması gerekirken tam tersine söylemler ile bir politik provokasyon başlatmış bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

II. meşrutiyetten bu yana pek çok gazetecinin öldürüldüğüne dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu, basına yönelik tehditlerin gazetecileri haber yapmaktan alıkoyamayacağını vurguladı: “Bütün bu ölümler, baskılar, tehditler nesnel haber yapan eleştirel gazeteciliği ilke edinen meslektaşlarımızı haber yapmaktan, yazmaktan, çizmekten alıkoyamadı. Bundan sonra da alıkoyamayacaktır.” (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:52

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