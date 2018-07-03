TÃ¼rkiyeâ€™nin ormanlarÄ±, ihmal ve faili meÃ§hul kurbanÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de geÃ§en yÄ±l 11 bin 992.76 hektar ormanlÄ±k alan, yangÄ±nda zarar gÃ¶rdÃ¼.

Türkiye’de geçen yÄ±l 11 bin 992.76 hektar ormanlÄ±k alan, yangÄ±nda zarar gördü. Bu alanlardan 5 bin 733.26 hektarÄ± ihmal sonucu yandÄ±. 2017’de meydana gelen 2 bin 411 orman yangÄ±nÄ±nÄ±n 1280’inin çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni ise aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±. En son 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan geniÅŸ çaplÄ± incelemede 22.3 milyon hektara ulaÅŸan orman alanlarÄ±, Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 30’unu oluÅŸturuyor.

FAÄ°LÄ° MEÇHULLER ARTIÅžTA

Orman Genel MüdürlüÄŸü Türkiye’de meydana gelen orman yangÄ±nlarÄ±yla ilgili 2017 istatistik verilerini açÄ±kladÄ±. 1988 yÄ±lÄ±ndan bu yana verilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± istatistiklerde, son 6 yÄ±lda Türkiye genelinde yangÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ve yanan alanlarÄ±n bazÄ± yÄ±llarda pik yaptÄ±ÄŸÄ± görüldü. 2011 yÄ±lÄ±nda 1954 yangÄ±n olayÄ± meydana gelirken, 3 bin 612 hektar alan zarar gördü. 2012 yÄ±lÄ±nda yangÄ±n sayÄ±sÄ± 2 bin 450’ye, yanan alan ise 10 bin 454 hektara çÄ±ktÄ±. ArtÄ±ÅŸ 2013 yÄ±lÄ±nda da sürerken 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda rakamlarÄ±n 3’te 2 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ± dikkati çekti. 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda tekrar artÄ±ÅŸa geçen rakamlarda yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenleri arasÄ±nda yer alan ‘faili meçhul’ verisinin yüksekliÄŸi dikkati çekti. 2017 yÄ±lÄ±nda 2 bin 411 orman yangÄ±nÄ±nÄ±n 1280’inin çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni aydÄ±nlatÄ±lamazken 4 bin 135 hektar alan bu ÅŸekilde zarar gördü. Son 10 yÄ±lda faili meçhul yangÄ±n olayÄ±nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±nda 5 bin 789 hektar alanÄ±n yanmasÄ±yla en yüksek veri olduÄŸu görüldü.

Hem güvenlik güçleri hem de orman bölge müdürlükleri personelinin incelemesine raÄŸmen çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni bilinmeyen ve faili meçhul olarak nitelendiren olaylarda Türkiye, 2017 yÄ±lÄ±nda 4 bin 135 hektar ormanlÄ±k alanÄ± kaybetti. Faili meçhul olaylarda Kütahya 854.65 hektar alanla ilk sÄ±rada, 666.43 hektar alanla Erzurum ikinci, 518.82 hektar alanla ÅžanlÄ±urfa üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

ANTALYA ‘KASITLI YANGINDA’ 1. SIRADA

2017 yÄ±lÄ±nda Türkiye genelinde 11 bin 992.76 hektar orman alanÄ± yangÄ±nda zarar gördü. Bu alanlardan 5 bin 733.26 hektarÄ± ihmal sonucu, 621.1 hektarÄ± kasÄ±tlÄ± olarak, 1418.47 hektarÄ± da kaza kaynaklÄ± yanarak zarar gördü. Antalya, kasÄ±tlÄ± olarak deÄŸerlendirilen yangÄ±nlarda, kundaklamada Türkiye genelinde birinci sÄ±rada yer aldÄ±. Antalya’da geçen yÄ±l 273 orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. Bu yangÄ±nlardan 160’Ä±nÄ±n faili meçhul olarak deÄŸerlendirildiÄŸi verilerde 23 yangÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸmesi gibi doÄŸal nedenlerden, 30 yangÄ±nÄ±n kundaklama nedeniyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na yer verildi. 9 yangÄ±nÄ±n anÄ±z yakmasÄ± nedeniyle, 3’ünün sigara izmariti, 3’ünün ise piknik ateÅŸinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, 45 yangÄ±n ise diÄŸer nedenlerle çÄ±ktÄ±. Geçen yÄ±l Antalya’da kundaklamaya baÄŸlÄ± 353 hektar alan zarar görürken diÄŸer sebeplerden toplamda 2 bin 755 hektar orman alanÄ± zarar gördü. Kundaklamada Antalya’nÄ±n ardÄ±ndan 79.06 hektarla MuÄŸla ikinci, 25.80 hektar alanla KahramanmaraÅŸ 3’üncü sÄ±rada yer aldÄ±. (Antalya/DHA)

Aydos OrmanÄ±'nda yangÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:49

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