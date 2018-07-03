Better Call Saulâ€™da 4. sezona doÄŸru

Breaking Badâ€™in spin-off* dizisi â€˜Better Call Saulâ€™un 4â€™Ã¼ncÃ¼ sezonu 6 AÄŸustosâ€™ta yayÄ±mlanmaya baÅŸlayacak.

AMC dizisinin dördüncü sezonundan, tanÄ±tÄ±m fragmanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni bir fragman yayÄ±nlandÄ±.

Dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Vince Gilligan, 4. sezonun daha karanlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± ve bu sezonla birlikte ‘Better Call Saul’un ‘Breaking Bad’le daha fazla iç içe geçeceÄŸini belirtti.

Bu durum, dizinin BaÅŸkarakteri Jimmy McGill’in Saul Goodman’a dönüÅŸümünün hÄ±zlanmasÄ± ve Breaking Bad’deki bazÄ± karakterlerin geri döneceÄŸi anlamÄ±na geliyor.

Öte yandan EW’ye konuÅŸan Breaking Bad OyuncularÄ± Brain Cranston ve Aaron Paul, Gilligan’Ä±n teklif etmesi halinde dizide rol alabileceklerini söyledi.

FRAGMAN

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:46

www.evrensel.net