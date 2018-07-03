Samsung, galerideki fotoğrafları rastgele kullanıcılara gönderiyor

Samsung telefonlarının bazı modelleri, telefon galerisinde bulunan fotoğrafları kullanıcının izni ve haberi olmadan rastgele kişilere gönderiyor.

Akıllı telefon üreticisi Samsung kullanıcıları tarafından sosyal medyada paylaşılan bir hataya göre, Samsung telefonlarının bazı modelleri, telefon galerisinde bulunan fotoğrafları kullanıcının izni ve haberi olmadan rastgele kişilere gönderiyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, kullanıcı izni olmadan gönderilen fotoğrafların telefon içerisinde herhangi bir şekilde kaydı da tutulmuyor. Söz konusu hatayla karşılaşan kullanıcılar, telefonlarından gönderilen fotoğrafların kimlere ve kaç tane gönderildiğini de takip edemiyor.

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Note 8 modellerinde görüldüğü belirlenen bu teknik hatanın hangi operatör sağlayıcılarında yaşandığına dair herhangi bir bilgi olmasa da gelen ilk raporlar T-Mobile’ı operatörünü işaret ediyor. Söz konusu hatanın operatörden operatöre de değişebileceği belirtiliyor.

SAMSUNG: FARKINDAYIZ

Öte yandan, telefon galerisindeki fotoğrafların yanı sıra, taslaklar bölümüne kaydedilen mesajların da söz konusu hata sonucu başka alıcılara gönderildiği kaydediliyor.

Samsung Avustralya’nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, şirketin söz konusu hatayı araştırdığını doğruladı ve “Bu konuyla ilgili raporların farkındayız ve teknik ekiplerimiz buna bakıyor” açıklaması yaptı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:39

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