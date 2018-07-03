Antalyaâ€™da seÃ§im sonrasÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 CHPâ€™li genÃ§ tutuklandÄ±

Antalya'da 24 Haziran sonrasÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan CHP' GenÃ§lik KollarÄ± Ã¼yesi 5 genÃ§ tutuklandÄ±.

Mahir DOÄžAN

Antalya

Antalya’da 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± evlerine yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±nan CHP Gençlik KollarÄ± üyesi 5 kiÅŸi “cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” iddiasÄ±ndan tutuklandÄ±.

Antalya’da 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda sandÄ±klara sahip çÄ±kmak için adliye önüne giden CHP gençlik kollarÄ± üyelerine yapÄ±lan operasyon sonucu gözaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸi, 5 günlük gözaltÄ± süresinin ardÄ±ndan adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan CHP Gençlik KollarÄ± üyeleri Salih Uslu, Mahir Åžen, Burhan ÇalÄ±ÅŸkan, TuÄŸrul BahadÄ±r Höze ve Veli YeÅŸilçay tutuklanÄ±rken, diÄŸer 5 kiÅŸi adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

CHP üyesi gençlerin tutuklanmasÄ± sonrasÄ± adliye önünde açÄ±klama yapan CHP Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve Antalya milletvekili Çetin Osman Budak “Bizler bu tutuklamanÄ±n tamamen siyasi bir nedenle olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. YapÄ±lan bu tutuklamalar tamamen bir korkutma ve gözdaÄŸÄ± vermek amaçlÄ±dÄ±r. KorkmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek istiyorum. Hakimin verdiÄŸi kararÄ± burada kÄ±nÄ±yorum” dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun CHP’yi hedef alan açÄ±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Budak, “Ä°ÅŸte Süleyman Soylu’nun açÄ±klamalarÄ± da baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ algÄ±lanabilir. Sonuçta hâkim ve savcÄ±lar da korkuyor. Ä°ÅŸte bugün burada olan da budur. YargÄ± siyasi bir karar vermiÅŸtir’’ dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:25

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