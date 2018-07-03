KÃ¼ltÃ¼rpark Platformu Ã‡alÄ±ÅŸtay Raporunu aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°zmir MimarlÄ±k Merkezi'nde 'NasÄ±l bir KÃ¼ltÃ¼rpark istiyoruz?' Ã§alÄ±ÅŸtayÄ± dÃ¼zenleyen KÃ¼ltÃ¼rpark Platformu, raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Kültürpark Platformu, 26 MayÄ±s tarihinde gerçekleÅŸtirilen "NasÄ±l bir Kültürpark istiyoruz" baÅŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtayÄ±n raporunu açÄ±kladÄ±. Platform, KültürparkÄ±n gelecek nesillere en yeÅŸil haliyle bÄ±rakÄ±lmasÄ± için belediyeleri ve sorumluluÄŸu olanlarÄ± göreve çaÄŸÄ±rdÄ±.

NASIL BÄ°R KÜLTÜRPARK?

Ä°zmir MimarlÄ±k Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hazÄ±rlanan raporla ilgili Kültürpark Platformu adÄ±na konuÅŸan Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin (Ä°BB) 2016 yÄ±lÄ±nda ortaya koyduÄŸu Kültürpark Projesine karÅŸÄ± itirazlar ile baÅŸlayan KültürparkÄ± koruma mücadelesinin günümüze kadar geldiÄŸini dile getirdi. Kocaer, Kültürpark Platformu olarak "NasÄ±l Bir Kültürpark Ä°stiyoruz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile gerçekleÅŸtirdikleri ÇalÄ±ÅŸtay'a akademisyenler, belediye yetkilileri, meslek odalarÄ± ve çeÅŸitli kurum temsilcilerinden 70'in üzerinde kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

KÜLTÜRPARK'IN GELECEÄžÄ° Ä°ÇÄ°N...

BeÅŸ baÅŸlÄ±k halinde atölyeler ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸtayda KültürparkÄ±n mevcut durumuna iliÅŸkin tespitler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kocaer, "bu tespitler doÄŸrultusunda Kültürpark'Ä±n geleceÄŸi için; yönetim modelinden, flora ve faunasÄ±nÄ±n, kültürel ve tarihi deÄŸerlerinin korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesine yönelik gereken ve gerekmeyen fonksiyonlar gibi birçok konuya deÄŸinilmiÅŸ ve bu konulara iliÅŸkin önemli politikalar ve öneriler getirilmiÅŸtir. Söz konusu rapor ilgili kurumlarla da en kÄ±sa zamanda paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

KültürparkÄ±n geleceÄŸi için Ä°BB'nin bir an önce bilim ve mevzuat Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ± bir süreç izlenerek imar planÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ± talep ettiklerini dile getiren Kocaer, "KültürparkÄ± bir kent parkÄ± olarak gelecek nesillere mümkün olan en yeÅŸil haliyle bÄ±rakmanÄ±n Ä°BB'nin halka karÅŸÄ± görev ve sorumluluÄŸu olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yor, bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceÄŸimizi belirtiyoruz" diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:26

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