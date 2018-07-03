Tarihi kilisenin duvarlarÄ± sprey boya ile tahrip edildi

Ordu'nun AltÄ±nordu ilçesi TaÅŸbaÅŸÄ± Mahallesi'nde 1853 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ve ÅŸu anda Çok AmaçlÄ± Kültür Merkezi olarak hizmet veren eski kilise binasÄ±nÄ±n taÅŸ duvarlarÄ±na sprey boyalarla yazÄ±lar yazÄ±ldÄ±.

AltÄ±nordu ilçesi TaÅŸbaÅŸÄ± Mahallesi'nde 1853 yÄ±lÄ±nda kesme taÅŸla yapÄ±lan kilise, 1987 yÄ±lÄ±nda TaÅŸÄ±nmaz Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±'nÄ± Koruma Yüksek Kurulu kararÄ±yla, 'korunmasÄ± gerekli kültür varlÄ±ÄŸÄ±' olarak tescillendi. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan geçmiÅŸ yÄ±llarda restorasyonu yapÄ±lan kilise, TaÅŸbaÅŸÄ± Çok AmaçlÄ± Kültür Merkezi olarak kullanÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Yerli ve yabancÄ± ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken merkezin taÅŸ duvarlarÄ±na kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan sprey boyalarla yazÄ±lar yazÄ±ldÄ±.

Çok AmaçlÄ± Kültür Merkezi'nin bulunduÄŸu MenekÅŸe Sokak'ta 19'uncu yüzyÄ±l otantik mimarilerinin hakim olduÄŸu evler de onarÄ±larak turizme kazandÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak bu evlerin duvarlarÄ±na da yine sprey boyalarla yazÄ±lar yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

RESTORASYON Ä°HALESÄ° YAPILACAK

FotoÄŸraf: DHA

Ä°l Kültür ve Turizm MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan, sprey boyalarÄ±n temizletilmesi için çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Boya çÄ±kmayÄ±nca, tarihi dokuya zarar verilmemesi ve taÅŸ duvarlarÄ±n tahribata uÄŸramamasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar devam ettirilmedi.

Ä°l Kültür ve Turizm Müdürü UÄŸur Toparlak, Çok AmaçlÄ± Kültür Merkezi olarak kullanÄ±lan binanÄ±n 24 Temmuz'da restorasyon ihalesinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, yeni projeyle binanÄ±n anÄ±t müze olarak hizmet vereceÄŸini, bina ve çevresine de güvenlik kameralarÄ± yerleÅŸtirileceÄŸini söyledi. UÄŸur Toparlak, sprey boya ile tahrip edilen taÅŸ duvarlarÄ±n da restorasyonla birlikte temizleneceÄŸini belirtti. (Ordu/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 14:18

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