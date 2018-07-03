ModriÃ§: ArtÄ±k TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nÄ± unutabiliriz

2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Danimarka'yÄ± penaltÄ±larla eleyen HÄ±rvatistan'da Luka ModriÃ§, 2008'deki TÃ¼rkiye maÃ§Ä±na atÄ±f yaptÄ±.

2018 Dünya KupasÄ± 2. tur mücadelesinde HÄ±rvatistan, Danimarka’yÄ± unutulmaz bir maç sonucu penaltÄ±larla elerken Luka Modriç, “ArtÄ±k 2008’deki Türkiye maçÄ±nÄ± unutabiliriz” dedi.

The Guardian’a konuÅŸan Modriç, 2008 Avrupa KupasÄ±’nda kaybettikleri Türkiye maçÄ±nÄ±n tüm takÄ±mÄ±n aklÄ±nda olduÄŸunu belirterek “Bu galibiyet bizim hakkÄ±mÄ±zda çok ÅŸey söylüyor. Maçtan önce 2008’den bu yana hiç 2. turu geçemediÄŸimizi söylemiÅŸtim. Bunu sona erdirmemiz önemliydi ve baÅŸardÄ±k. Kolay deÄŸildi çünkü Türkiye maçÄ± hâlâ aklÄ±mÄ±zdaydÄ±. Bence herkesin aklÄ±ndaydÄ± çünkü o maÄŸlubiyet bizim için çok aÄŸÄ±rdÄ±” dedi.

‘KARAKTER GÖSTERMEK ZORUNDAYDIK’

117. dakikada kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±ya deÄŸinen Modriç, “Son dakikalarda penaltÄ± kaçÄ±rmamÄ±n ardÄ±ndan takÄ±m olarak büyük bir karakter göstermek zorundaydÄ±k. Herkes sükunetini korumalÄ± ve maçÄ± kazanmalÄ±ydÄ±k. Bunu baÅŸardÄ±k ve artÄ±k Türkiye’yi unutabiliriz. Bu bizim mantalitemizi deÄŸiÅŸtirir mi? UmarÄ±m öyle olur” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÜRKÄ°YE TRAVMASI

2008 Avrupa KupasÄ±’nda HÄ±rvatistan çeyrek finalde Türkiye’yle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ivan Klasniç’in golüyle 1-0 öne geçen HÄ±rvatistan, 120+2’de Semih Åžentürk’ün golüne engel olamamÄ±ÅŸtÄ±. PenaltÄ±larda ise o dönem takÄ±mÄ±n genç yÄ±ldÄ±z adaylarÄ± olan Modriç’le birlikte Ivan Rakitiç de topu aÄŸlarla buluÅŸturamamÄ±ÅŸtÄ± ve bu maÄŸlubiyetin HÄ±rvat futbolcular üzerinde önemli psikolojik etkileri olmuÅŸtu.

AYNI SENARYONUN TEKRARINA Ä°ZÄ°N VERMEDÄ°LER

HÄ±rvatistan, 2018 Dünya KupasÄ±’nda 2. tura, tÄ±pkÄ± 2008’de olduÄŸu gibi tüm grup maçlarÄ±nÄ± kazanarak geldi. Yine oynadÄ±klarÄ± futbolla beÄŸeni topladÄ±lar ama Danimarka maçÄ± da tÄ±pkÄ± Türkiye müsabakasÄ± gibi zor geçti.

MaçÄ±n sonunda kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±ya raÄŸmen seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda sorumluluktan kaçmayan Modriç, “Çok daha iyisini yapabiliriz ve umarÄ±m yapacaÄŸÄ±z” dedi.

HÄ±rvatistan, 1998 Dünya KupasÄ±’nda yarÄ± finale yükselmesinden bu yana büyük turnuvalarda hiç eleme turu geçememiÅŸti. Danimarka maçÄ±nda kaleci Danijel Subasiç’in kurtardÄ±ÄŸÄ± 3 penaltÄ±, HÄ±rvatistan’Ä± ev sahibi Rusya’nÄ±n rakibi yaptÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

2018 DÃ¼nya KupasÄ±: Ã‡eyrek finalin son yolcularÄ± belirleniyor -3 Temmuz 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 12:06

www.evrensel.net