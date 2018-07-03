Ä°nce: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya onursal genel baÅŸkanlÄ±k teklif ettim

Muharrem Ä°nce KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya teklifini aÃ§Ä±kladÄ±: Benim genel baÅŸkan, kendisinin onursal genel baÅŸkan olabileceÄŸi teklifinde bulundum.

CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce, CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya, kendisinin genel baÅŸkan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da onursal genel baÅŸkan olabileceÄŸi teklifinde bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Muharrem Ä°nce, TBMM'de kayÄ±t yaptÄ±ran CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in rozetini taktÄ±. Özel'e baÅŸarÄ±lar dileyen Ä°nce, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile dün akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin detaylarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine açÄ±klamalarda bulundu. CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile 24 Haziran seçimlerini deÄŸerlendirdiklerini kaydeden Muharrem Ä°nce, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Sohbet ettik, eÅŸlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi deÄŸerlendirdik, konuÅŸtuk. SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a büyük bir devlet adamlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°YÄ° Parti'ye 15 milletvekili göndermekle baÅŸlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuÅŸ birini cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± yaparak, milletin gönlünde taht kurduÄŸunu, bu devlet adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam etmesi gerektiÄŸini, kendisiyle bir yarÄ±ÅŸ ve rekabet içinde olmak istemediÄŸimi ama milletin de bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi sÄ±rasÄ±nda duyduÄŸu, gördüÄŸü, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiÄŸini ve kendisi isterse olaÄŸanüstü kurultayÄ± toplayarak benim genel baÅŸkan olabileceÄŸimi, kendisinin onursal genel baÅŸkan olabileceÄŸini ve bir aÄŸabey- kardeÅŸ iliÅŸkisi içinde kendisi grup baÅŸkanÄ± olarak parlamentodaki çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüteceÄŸini, benim de genel baÅŸkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m ve partiyi seçimlere hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m teklifinde bulundum. 'Evet' ya da 'hayÄ±r' demedi. Bu teklifi yaptÄ±m ben. Kendi takdiridir. 'HayÄ±r' derse ben imza toplamayacaÄŸÄ±m. Örgüt kendisi çözecektir bu iÅŸi."

KILIÇDAROÄžLU: SÄ°YASÄ° NEZAKETSÄ°ZLÄ°K

Habertürk'ün haberine göre KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'dan Ä°nce'nin açÄ±klamalarÄ±na yanÄ±t geldi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Özel bir yemekti, baÄŸlamÄ±ndan koparmak siyasi bir nezaketsizlik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TEZCAN: GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE YOK

Öte yandan CHP Sözcüsü Tezcan'dan da bir açÄ±klama geldi. Tezcan, "OlaÄŸanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi.

CHP MYK TOPLANIYOR

CHP MYK’nÄ±n 5 Temmuz PerÅŸembe günü saat 11.00’de toplanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-Ä°nce gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 13:27

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