Harp Okuluâ€™ndaki iÅŸkenceye yeniden yargÄ±lama kararÄ±

AYM, Hava Harp Okuluâ€™ndaki sistematik iÅŸkenceye yeniden yargÄ±lama kararÄ± verdi: Devlet etkili soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tmeli.

Hava Harp Okulu’ndayken sistematik olarak iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) baÅŸvuran Bayram TuÄŸrul YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda AYM, yeniden yargÄ±lama kararÄ± verdi. AYM, kötü muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine hükmetti.

Bayram TuÄŸrul YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hava Harp Okulunda eÄŸitim görmekte iken aldÄ±ÄŸÄ± disiplin cezalarÄ± nedeniyle Hava Harp Okulu Yüksek Disiplin Kurulu kararÄ±yla okuldan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, askeri lisede "alay onur sekreteri" yani okulun öÄŸrenci teÅŸkilatÄ±nda önde gelen bir konumda olduÄŸunu belirterek, buna raÄŸmen amirlerinin disiplinsiz ve emir-komutaya uymada yetersiz olduÄŸu yönünde kanaat bildirdiÄŸini belirtmiÅŸti. Bunun bir tür fiÅŸleme olduÄŸunu, doktor raporu olmadan kendisine psikolojik sorunu varmÄ±ÅŸ gibi yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir binbaÅŸÄ± ve beraberindeki beÅŸ teÄŸmen ile bir yüzbaÅŸÄ±nÄ±n kendisine domuz baÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸÄ±na çuval geçirdikten sonra dövdüklerini, ayrÄ±lmasÄ± yönünde baskÄ± kurduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Bunun üzerine askeri savcÄ±lÄ±k, YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n iddiasÄ±na iliÅŸkin olarak ÅŸüpheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±, kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. Ordu komutanlÄ±ÄŸÄ± askeri mahkemesi de YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n bu karara yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddetti.

AYM: DEVLET ETKÄ°LÄ° SORUÅžTURMA YÜRÜTMELÄ°

YaÅŸananlar üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel baÅŸvuruda bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kötü muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n usul boyutunun ihlal edildiÄŸine karar verdi. AYM kararÄ±nda “Devletin, bireylerin kötü muameleye maruz kalmasÄ±nÄ± engelleyecek etkili önleyici mekanizmalarÄ±n kurulmasÄ± yönünde pozitif yükümlülüÄŸü bulunmaktadÄ±r. Bu çerçevede bireyin bir devlet görevlisi tarafÄ±ndan hukuka aykÄ±rÄ± muameleye tabi tutulduÄŸuna iliÅŸkin savunulabilir bir iddiasÄ± bulunmasÄ± hâlinde devlet, sorumlularÄ±nÄ±n belirlenmesini ve gerekiyorsa cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilecek etkili resmî bir soruÅŸturma yürütmek durumundadÄ±r.” ifadelerine yer verildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n soruÅŸturmadaki diÄŸer delillerle birlikte kötü muameleye iliÅŸkin savunulabilir bir iddiasÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na raÄŸmen bu iddialarÄ±n üzerine özenle gidilmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen AYM, kötü muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi.

YENÄ°DEN YARGILAMA YAPILACAK

AYM, yeniden soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± için kararÄ± Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kuzey Deniz Saha KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kapandÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderdi. AYM, 2.186, 10 TL yargÄ±lama giderinin de YÄ±ldÄ±rÄ±m’a ödenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 11:39

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