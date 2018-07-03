MinibÃ¼s, rÃ¶mork takÄ±lÄ± traktÃ¶re arkadan Ã§arptÄ±: 20 yaralÄ±

Sivas'Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilÃ§esinde bir minibÃ¼s, tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan traktÃ¶re arkadan Ã§arptÄ±. 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Sivas’Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilçesinde bir minibüs, tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan traktöre arkadan çarptÄ±. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda YÄ±ldÄ±zeli ilçesine baÄŸlÄ± Kavak köyü yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. TarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan Mustafa YÄ±lmaz yönetimindeki römork takÄ±lÄ± 58 YE 135 plakalÄ± traktöre Ä°stanbul'dan düÄŸün için Sivas'a gelenleri taÅŸÄ±yan Abdullah KaradaÄŸ yönetimindeki 34 EB 1865 plakalÄ± minibüs, arkadan çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle traktör yol ortasÄ±na yan yatarken, römork ise ÅŸarampole devrildi. Minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi.

YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi. Kaza sonrasÄ± Sivas-Ankara yolunun tek yönlü trafiÄŸe kapanmasÄ± nedeniyle uzun kuyruk oluÅŸtu. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Sivas'Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilçesinde 1 Temmuz günü de tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan midibüs devrilmiÅŸ ve 24 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Mersin'de ise dün tarÄ±m iÅŸçilerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± minibüsün devrilmesi sonucu 3 kiÅŸi ölmüÅŸtü. (Sivas/DHA)

Sivas'ta tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi, 24 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 11:16

www.evrensel.net