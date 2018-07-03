Kulis: CHP'de 'dip dalga' ile 'imza deÄŸil kuÅŸatma' olabilir

CHP kulislerinde, zorunlu olarak gerÃ§ekleÅŸecek kurultayda Muharrem Ä°nceâ€™nin 'genel baÅŸkan seÃ§ilebileceÄŸi' dillendiriliyor.

CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce, 81 ili ziyaret edeceÄŸi açÄ±klamasÄ± doÄŸrultusunda ilk ziyaretini yarÄ±n Erzurum’a yapacak.

CHP’de seçim sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan izleyeceÄŸi tutuma iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Cumhuriyet’ten Ä°klim Öngel’in kulis bilgilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre; CHP Parti Meclisi (PM) üyesi 4 isim ve bazÄ± delegeler KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve yönetiminin “istifasÄ±nÄ±” istiyor.

Ä°NCE KURULTAY ÇAÄžRISI YAPMAYACAK

Kulislerde, Ä°nce’nin bundan sonra izleyeceÄŸi stratejiye iliÅŸkin, “kurultay için kendisinin imza toplama giriÅŸiminde bulunmayacaÄŸÄ±” ve kendisinin kurultay çaÄŸrÄ±sÄ± yapmayacaÄŸÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

Ä°nce ve ekibinin baÅŸÄ±nÄ± çekmeden toplanacak salt imza çoÄŸunluÄŸu ile “Ä°nce’nin görevden kaçamayacaÄŸÄ±” vurgulanÄ±rken, parti tabanÄ±ndan ve delegeden gelecek “dip dalga” ile “imza deÄŸil kuÅŸatma” olabileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Zorunlu olarak gerçekleÅŸecek kurultayda da Ä°nce’nin “genel baÅŸkan seçilebileceÄŸi” dillendiriliyor.

YEREL SEÇÄ°MLER

CHP kulislerinde tartÄ±ÅŸÄ±lan bir diÄŸer dikkat çeken konu ise “yerel seçimler.” Yerel seçimlere çok az bir süre kaldÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’nin bu az süre içinde yeniden seçime gideceÄŸinin altÄ± çizilirken, bu durumda “CHP’de olasÄ± bir yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinin bir fayda getirmeyeceÄŸine” iÅŸaret ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 09:25

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