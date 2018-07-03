ErdoÄŸan, Ankara ve Yozgat'taki oy kaybÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼

24 Haziran seÃ§imlerinde yÃ¼zde 7'lik oy kaybÄ± yaÅŸayan AKP'de Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ä°Ã§ Anadolu'daki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe dikkat Ã§ektiÄŸi belirtildi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 7'lik bir düÅŸüÅŸ yaÅŸayarak yüzde 42.6 oy oranÄ± elde eden AKP'de oy kaybÄ±nÄ±n nedenleri tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n haberine göre analiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ekibiyle birlikte yürütüyor. ErdoÄŸan'Ä±n son MKYK toplantÄ±sÄ±nda özellikle Ankara ve Yozgat sonuçlarÄ±na çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve üzüldüÄŸü belirtildi.

Ä°ç Anadolu'daki oy kaybÄ±nÄ±n iyi analiz edilmesini istediÄŸi aktarÄ±lan ErdoÄŸan'Ä±n diÄŸer bölgelerde oy kaybÄ± yaÅŸanan illerin listesini incelediÄŸi ve her il için ayrÄ± analiz yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

ErdoÄŸan'Ä±n seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin ilk tepkisini seçim gecesi AKP Genel Merkezi'ne gelen parti yöneticisi ve bakanlara söylediÄŸi belirtiliyor.

ERDOÄžAN'IN ÜZÜLDÜÄžÜ ANKARA VE YOZGAT'TAKÄ° DÜÅžÜÅž NE BOYUTTA?

AKP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42.6 oyla 295 milletvekili çÄ±kardÄ±. 1 KasÄ±m seçimlerinde bu oran yüzde 49.5'ti.

AKP, Ankara'da yüzde 49'dan 40.4'e, Yozgat'ta ise yüzde 64.6'dan 53.4'e düÅŸtü.

Ankara'da Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n diÄŸer ortaÄŸÄ± MHP, yüzde 14'ten 13.1'e gerilerken Ä°YÄ° Parti yüzde 12.1 oy aldÄ±. Saadet Partisi'nde de yüzde 0.4'ten 1.5'e çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. CHP'nin oy oranÄ± yüzde 30.4'ten 26.1'e düÅŸerken, HDP ise yüzde 4.4'ten 6.4'e yükseldi.

Bu hesaba göre Ankara'da AKP oylarÄ±nÄ± büyük oranda Ä°YÄ° Parti'ye kaptÄ±rdÄ±.

Yozgat'ta ise AKP'de 11 puanlÄ±k düÅŸüÅŸ görülürken MHP, yüzde 12.3'ten 24.7'ye yükseldi. Ä°YÄ° Parti yüzde 7.4 oy aldÄ±, CHP ise yüzde 7.6'dan 11.6'ya çÄ±ktÄ±. Saadet Partisi'nin de yüzde 0.5'ten 1.2'ye yükseldiÄŸi görüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re 24 Haziran seÃ§imleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 09:15

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