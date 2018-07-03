AKP'de yerel seÃ§im tartÄ±ÅŸmasÄ±: GÃ¼ndemimizde yok

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal ve AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker'e gÃ¶re Mart 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seÃ§im Ã¶ne Ã§ekilmeyecek.

24 Haziran seçimleri sonrasÄ± Cumhur Ä°ttifakÄ± merkezli baÅŸlatÄ±lan erken yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yine AKP'lilerin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla devam ediyor. AKP Sözcüsü Mahir Ünal ve AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, erken seçimin gündemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ÜNAL: GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE ERKEN SEÇÄ°M YOK

Mahir Ünal, diÄŸer AKP KahramanmaraÅŸ milletvekilleriyle birlikte Meclise gelerek kayÄ±t oldu. Yerel seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine Ünal, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Henüz bir seçim bitmiÅŸtir. Seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'de oluÅŸturulmak istenen belirsizlik, endiÅŸe, kaygÄ± gibi konularda son derece açÄ±k bir tavÄ±r ortaya koymuÅŸ ve Türkiye'yi seçim atmosferinden çÄ±karÄ±p güven ve istikrar atmosferine sokmuÅŸken yeniden erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± biz doÄŸru bulmuyoruz.

Türkiye ÅŸu anda önüne bakmaktadÄ±r. Birinci önceliÄŸimiz, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yemin etmesiyle birlikte devreye girmesidir. Sonraki süreçte de Türkiye hÄ±zla yoluna devam edecektir. Birileri, Türkiye'yi yeniden erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± olduÄŸu atmosfere sokmak istiyor ve bizim bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da açÄ±klamalarÄ± sanki erken seçime destekmiÅŸ gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir ÅŸekilde erken seçim bulunmamaktadÄ±r. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çÄ±ktÄ±."

EKER: SEÇÄ°M ÖNE ÇEKÄ°LMEYECEK

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker'e göre de Mart 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanan seçim öne çekilmeyecek.

Sabah gazetesinden Hazal AteÅŸ'e konuÅŸan Eker'in erken yerel seçim iddialarÄ±yla ilgili sözleri ÅŸöyle:

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarÄ±yla düÅŸünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiÄŸi mesajlarÄ± doÄŸru okuyup, gerekli adÄ±mlarÄ± atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum."

"AK Parti olarak milletin sandÄ±kta verdiÄŸi mesajÄ± aldÄ±k. Nitekim bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da oy oranlarÄ±nÄ±n iyi irdelenmesi ve analiz edilmesini istedi. Ä°lgili komisyonlarÄ±mÄ±z detaylÄ± çalÄ±ÅŸma yapacak. Biz de bu mesajlarÄ± dikkate alarak çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z."

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da açÄ±kladÄ± OHAL'in kalkacaÄŸÄ±nÄ±. Bu konuya iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüÅŸülerek kÄ±sa sürede kalkmasÄ±nÄ± bekliyoruz."

KAHRAMAN VE ELÄ°TAÅž DA OLUMSUZ KONUÅžMUÅžTU

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ve AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ da erken yerel seçim iddialarÄ±na iliÅŸkin olumsuz konuÅŸmuÅŸtu. Kahraman, erken yerel seçim için anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin gerekli olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±rken ElitaÅŸ, "3 siyasi partinin anlaÅŸmasÄ± gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaÅŸmasÄ± gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alÄ±nmasÄ±yla ilgili bir durum söz konusu deÄŸil" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°smail Kahraman: Yerel seÃ§im Ã¶ne alÄ±nmaz, Anayasaya uygun deÄŸil

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 12:19

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