Galatasaray, Cavanda'yÄ± Standard Liege'e gÃ¶nderdi

Galatasaray, Luis Pedro Cavanda'yÄ± 2.4 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BelÃ§ika'nÄ±n Standard Liege takÄ±mÄ±na gÃ¶nderdi.

Galatasaray, Luis Pedro Cavanda'nÄ±n Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'e transfer olduÄŸunu Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, Standard Liege kulübünün BelçikalÄ± oyuncunun transferi için Galatasaray'a 2 milyon 400 bin avro bonservis bedeli ödeyeceÄŸi kaydedildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapÄ±lan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nÄ±n transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 avro transfer tutarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

27 yaÅŸÄ±ndaki BelçikalÄ± saÄŸ bek, 2009-2015 arasÄ± Lazio'da forma giydikten sonra Trabzonspor'a gelmiÅŸti. Trabzonspor'da 25 maç oynadÄ±ktan sonra 1.8 milyon avroya Galatasaray'a transfer olan Cavanda, burada beklenen performansÄ± gösterememiÅŸ ve sadece 7 maç oynadÄ±ktan sonra Standard Liege'e kiralanmÄ±ÅŸtÄ±. Cavanda, kariyeri düÅŸüÅŸe geçmeden önce 2 kez milli formayÄ± giymiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Galatasaray, Cavanda ile anlaÅŸtÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 08:35

www.evrensel.net