Åžampiyon Golden State Warriors, DeMarcus Cousins'Ä± da kadrosuna kattÄ±

NBA'de ÅŸampiyon Golden State Warriors, ligin en iyi uzunlarÄ±ndan DeMarcus Cousins'Ä± yÄ±ldÄ±zlar topluluÄŸuna ekledi.

NBA'de son 2 sezonun ÅŸampiyonu Golden State Warriors, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant ve Draymond Green gibi 4 yÄ±ldÄ±zÄ±n bulunduÄŸu kadroya DeMarcus Cousins da eklendi.

Warriors, NBA'in en iyi uzunlarÄ±ndan biri olarak kabul edilen Cousins'la 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±. Cousins bu sözleÅŸme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yalnÄ±zca 5.3 milyon dolar kazanmayÄ± kabul ederek ÅŸampiyonluk yüzüÄŸü için ciddi bir feragatta bulunmuÅŸ oldu.

27 yaÅŸÄ±ndaki Cousins geçtiÄŸimiz sezon New Orleans Pelicans'ta 25.2 sayÄ± 12.9 ribaunt 5.4 asist 1.6 blok 1.6 top çalma 5.0 top kaybÄ± ortalamalarÄ±yla oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Transferin Warriors için tek düÅŸündürücü yanÄ± halen sezon içerisinde geçirdiÄŸi ciddi sakatlÄ±ktan kurtulmaya çalÄ±ÅŸan Cousins'Ä±n, ocak ayÄ±na kadar forma giyemeyecek olmasÄ±.

2.11 boyundaki 'Boogie' lakaplÄ± oyuncu, NCAA'de Kentucky formasÄ± giydikten sonra 2010 draftÄ±nda 1. tur 5. sÄ±radan Sacramento Kings tarafÄ±ndan seçilmiÅŸti. 4 kez All-Star seçilen, 2 kez NBA'in en iyi ikinci beÅŸine giren Cousins, 2014 Dünya KupasÄ± ve 2016 Yaz OlimpiyatlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan ABD takÄ±mÄ±nda da forma giydi.

Golden State Warriors, geçtiÄŸimiz sezon Cleveland Cavaliers'Ä± 4-0'la süpürerek son 4 yÄ±ldaki 3. ÅŸampiyonluÄŸunu elde etmiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 08:20

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