Prof. AcemoÄŸlu: TÃ¼rkiye ekonomisi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iyileÅŸmeyecek

'Ekonominin baÅŸÄ±' olarak gÃ¶revlendirileceÄŸi iddia edilen Prof. Dr. Daron AcemoÄŸlu: Kimse benimle temasa geÃ§medi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kuracaÄŸÄ± yeni kabinede ‘ekonominin baÅŸÄ±’ olarak görevlendirileceÄŸi iddia edilen Prof. Dr. Daron AcemoÄŸlu, ‘Kimse benimle temasa geçmedi. Yani bence bunlar sadece dedikodu’ dedi. AcemoÄŸlu ayrÄ±ca 'Türkiye ekonomisi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iyileÅŸecek mi? Ben öyle düÅŸünmüyorum. Türkiye ekonomisinin yapÄ±sal sorunlarÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum' dedi.

Habertürk yazarÄ± Nagihan AlçÄ±, ‘Daron AcemoÄŸlu Türkiye’de ekonominin baÅŸÄ±na gelebilir’ iddiasÄ±nÄ± ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±. Bu söylentilere AcemoÄŸlu’nun kendisi cevap verdi.

Cumhuriyet’ten Pelin Üker’e konuÅŸan AcemoÄŸlu, kendisine böyle bir teklif gelmediÄŸini belirtti.

DünyanÄ±n en çok alÄ±ntÄ± yapÄ±lan 10 ekonomistinden biri olarak gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ä°ktisat Profesörü Daron AcemoÄŸlu röportajÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kuracaÄŸÄ± yeni kabinede yer alacaÄŸÄ±nÄ±za dair Ekonomi kamuoyunda söylentiler var. Bu söylentilere yorum yapmak ister misiniz?

Kimse benimle temasa geçmedi. Yani bence bunlar sadece dedikodu.

Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentileriniz nelerdir?

Seçim belirsizliÄŸi ortadan kalktÄ±. Türkiye ekonomisi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iyileÅŸecek mi? Ben öyle düÅŸünmüyorum. Türkiye ekonomisinin yapÄ±sal sorunlarÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Yüksek enflasyona, düÅŸük yatÄ±rÄ±m oranlarÄ±na ve dolarÄ±n deÄŸer kazanmasÄ±na neden olan seçimle ilgili belirsizlik deÄŸildi. YapÄ±sal sorunlar, son 10 yÄ±lda Türkiye’nin ekonomik büyümesinin krediler ve gayrimenkul sektörü tarafÄ±ndan körüklenmesi gerçeÄŸiyle ilgili. Türkiye ekonomisinde, son 10 yÄ±lda, çok fazla verimlilik artÄ±ÅŸÄ± olmadÄ±. Teknolojik geliÅŸme veya gayrimenkul sektörü dÄ±ÅŸÄ±nda yatÄ±rÄ±m artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanmadÄ±.

Ä°nsan haklarÄ±na, kurumlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, basÄ±n özgürlüÄŸüne ve Avrupa kriterlerine karÅŸÄ± politikalar Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor mu? Demokrasinin ekonomik standartlara etkisi nedir?

UluslarÄ±n DüÅŸüÅŸü adlÄ± kitabÄ±m da dahil olmak üzere birçok araÅŸtÄ±rmam bu baÄŸlantÄ±yla ilgili oldu. Demokrasi büyüme için faydalÄ±dÄ±r. Siyasal özgürlüÄŸü destekleyen siyasal kurumlar büyüme için faydalÄ±dÄ±r. Bu, tabii ki siyasal özgürlük olmadan büyümeye sahip olamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmez. Çin bunun mümkün olduÄŸunu gösteriyor. Fakat bir bütün olarak, toplum baskÄ±dan arÄ±ndÄ±rÄ±lÄ±rsa, ifade özgürlüÄŸü varsa, demokratik kontrol mekanizmalarÄ± söz konusuysa, Ekonomi güç ve çÄ±kar çevreleri tarafÄ±ndan ele geçirilmemiÅŸse, büyüme teÅŸvik edilir ve daha yüksek kaliteye ulaÅŸÄ±r. Bu doÄŸrultuda, basÄ±n özgürlüÄŸünde geriye düÅŸüÅŸ, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve diÄŸer kurumlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalmasÄ±, insan haklarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamalar, saÄŸlÄ±klÄ± ekonomik büyüme ihtimalini azaltacaktÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 08:02

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