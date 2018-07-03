Aydos OrmanÄ±'nda yangÄ±n

Aydos ormanÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n 2 saatte kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nda 2 hektar ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

Ä°stanbul Sultanbeyli'de, Aydos OrmanÄ±'nda çÄ±kan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangÄ±nda 2 hektarlÄ±k alan zarar gördü.

AlÄ±nan bilgiye göre, Aydos OrmanÄ±'nda sabaha karÅŸÄ± henüz belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Ä°hbar üzerine bölgeye gönderilen Orman Ä°ÅŸletme Müdürlüklerinden 60, çevre belediyelerden 50 kiÅŸilik itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel MüdürlüÄŸüne ait bir itfaiye helikopteri de yangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdi.

Alevleri yaklaÅŸÄ±k 2 saatte kontrol altÄ±na alan ekipler soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±.

Bölgede 5 yaÅŸÄ±ndaki sahil aÄŸaçlarÄ±ndan oluÅŸan 2 hektar ormanlÄ±k alanda zarara yol açan yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 08:38

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