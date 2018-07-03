Macaristan, mÃ¼ltecilere karÅŸÄ± KaradaÄŸ'a dikenli tel gÃ¶nderiyor!

MÃ¼lteci karÅŸÄ±tÄ± uygulamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Macaristan, KaradaÄŸ'a Arnavutluk ile ortak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapatmasÄ± iÃ§in 25 kilometrelik tel Ã¶rgÃ¼ saÄŸlayacak.

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, "Polis güçleri, KaradaÄŸ-Arnavutluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n en zayÄ±f bölgesini koruyabilmek ve yasa dÄ±ÅŸÄ± göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü saÄŸlanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±" dedi.

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Macaristan'Ä±n, KaradaÄŸ'a Arnavutluk ile ortak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± mültecilere kapatmasÄ± için 25 kilometrelik dikenli tel örgü vereceÄŸini açÄ±kladÄ±.

KaradaÄŸ'da çeÅŸitli temaslarda bulunan Bakan Szijjarto, Macar Haber AjansÄ±na (MTI) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, BatÄ± Balkan bölgesinde mülteci baskÄ±sÄ±nÄ±n artmaya ve 2015'teki duruma benzemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Yunanistan'daki durumun 2015'ten daha kötü olduÄŸu ÅŸeklinde bilgi aldÄ±klarÄ±nÄ± savunan Szijjarto, 3 yÄ±l önceki durumun aksine mülteci baskÄ±sÄ±nÄ±n Arnavutluk, KaradaÄŸ ve Bosna Hersek üzerinde etkili olduÄŸunu öne sürdü.

Mültecilerin yeni rotalar oluÅŸturduÄŸunu ve Macaristan'Ä±n KaradaÄŸ'a "mültecilere karÅŸÄ± mücadele" kapsamÄ±nda yardÄ±ma hazÄ±r olduÄŸuna vurgu yapan Szijjarto, "KaradaÄŸ'Ä±n kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumasÄ± BudapeÅŸte'nin çÄ±karÄ±na. Polis güçleri, KaradaÄŸ-Arnavutluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n en zayÄ±f bölgesini koruyabilmek ve yasa dÄ±ÅŸÄ± göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü saÄŸlanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

MACARÄ°STAN'IN MÜLTECÄ° KARÅžITI UYGULAMALARI

Macaristan, "mültecilere karÅŸÄ± alÄ±nan önlemler" kapsamÄ±nda ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Çekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Macaristan, mülteci göçünü durdurmak amacÄ±yla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na dikenli tel örgü çekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bölgelerinde olaÄŸanüstü hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸler için uygulanan cezalarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Parlamentoda geçen yÄ±l kabul edilen yasayla aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu mültecilerin iltica baÅŸvurusu süresince sÄ±nÄ±rda oluÅŸturulacak kamplarda tutulmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ, ülke genelinde yakalanan mültecilerin da tel örgülerle çevrili sÄ±nÄ±rdan Macaristan dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ise Macar güvenlik güçlerinin, ülkeye girmeye çalÄ±ÅŸan mültecilere ÅŸiddet uygulayarak SÄ±rbistan'a geri gönderdiÄŸini belirtiyor.

AB'nin mülteci krizine çözüm olarak sunduÄŸu kota sistemi kapsamÄ±nda 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 01:41

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