ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gidecek.

Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüÅŸmek üzere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirdi.

Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Sözcü, ABD ve Kuzey Kore arasÄ±nda görüÅŸmelerin devam ettiÄŸine dikkat çekerek, "Bu hafta içerisinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo Kuzey Kore'ye doÄŸru yola çÄ±kacak" dedi.

Sanders, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 5 Temmuz'da görüÅŸeceÄŸini belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiÅŸti. (Washington/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 01:28

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