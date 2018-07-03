ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

    • 03 Temmuz 2018 01:22

    ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gidecek.

    Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüÅŸmek üzere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirdi.

    Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Sözcü, ABD ve Kuzey Kore arasÄ±nda görüÅŸmelerin devam ettiÄŸine dikkat çekerek, "Bu hafta içerisinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo Kuzey Kore'ye doÄŸru yola çÄ±kacak" dedi.

    Sanders, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 5 Temmuz'da görüÅŸeceÄŸini belirtti.

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiÅŸti. (Washington/AA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 01:28
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