MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay: Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar sunacaÄŸÄ±z

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan AkÃ§ay, 'Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Cumhur Ä°ttifakÄ± ruhu ile en iyi ÅŸekilde devam edecektir. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar sunacaÄŸÄ±z' dedi.

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan Akçay, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sisteminin" tüm kurum ve kurallarÄ±yla yerleÅŸmesi için gayret edeceklerini belirterek, "ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Cumhur Ä°ttifakÄ± ruhu ve YenikapÄ± ruhu ile en iyi ÅŸekilde devam edecektir" dedi.

Akçay, partisinin Kula ilçe teÅŸkilatÄ±na teÅŸekkür ziyaretinde bulundu. Akçay, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, seçimlerden önce hedefledikleri iki durumun gerçekleÅŸtiÄŸini, bunlardan birincisinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ilk turda yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesi, ikincisinin de Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n ve MHP'nin Meclis'te güçlü bir ÅŸekilde yer almasÄ± olduÄŸunu kaydetti.

MHP'nin siyaset tarihinde önemli bir yere sahip olduÄŸunu ve daha da güçleneceklerini söyleyen Akçay, yeni sistemin saÄŸlamlaÅŸmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceklerini belirtti. Akçay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde yer alan hususlarÄ±n, taahhütlerin hayat bulmasÄ± için öncülük yapacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sisteminin tüm kurum ve kurallarÄ±yla yerleÅŸmesi için gayret içerisinde olacaÄŸÄ±z. Daima önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demeye devam edeceÄŸiz. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z, Cumhur Ä°ttifakÄ± ruhu ve YenikapÄ± ruhu ile en iyi ÅŸekilde devam edecektir. Çok büyük katkÄ±lar sunacaÄŸÄ±z. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de bu güne kadar bütün öngörüleri ve tespitleri doÄŸru çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Milliyetçi Hareket Partisi bu öngörülerinin doÄŸru ve haklÄ± çÄ±kmasÄ±yla çok daha büyük güç kazanmÄ±ÅŸtÄ±r." (Manisa/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 01:19

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