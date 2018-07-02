Almanya'da hÃ¼kÃ¼met 'mÃ¼lteci krizinde' anlaÅŸmaya vardÄ±

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer'in mÃ¼ltecileri Ã¶ne Ã§Ä±kararak BaÅŸbakan Merkelâ€™e bayrak aÃ§masÄ±yla baÅŸlayan krizde anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerde mülteciler konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

AynÄ± zamanda CSU Genel BaÅŸkanÄ± olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CDU ve CSU arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±ndan dolayÄ± memnun olduÄŸunu belirtti. "CDU ve CSU arasÄ±nda yapÄ±lan yoÄŸun görüÅŸmeler sonucunda anlaÅŸtÄ±k. Almanya ile Avusturya arasÄ±nda gelecekte yasa dÄ±ÅŸÄ± göçün nasÄ±l önleneceÄŸi konusunda açÄ±k bir anlaÅŸmaya vardÄ±k" diyen Seehofer, anlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamayÄ± iki partinin genel sekreterlerinin yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AnlaÅŸmanÄ±n saÄŸlam bir mutabakat olduÄŸunu vurgulayan Seehofer, bu anlaÅŸmanÄ±n kendisinin içiÅŸleri bakanÄ± olarak çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdürmeye izin verdiÄŸini sözlerine ekledi.

KRÄ°Z NASIL BAÅžLADI?

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer'in mültecilere kapÄ±larÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, ülkeye gelen mültecilerin komÅŸu ülkelere gönderilmesi ve AB dÄ±ÅŸÄ±nda mülteci kamplarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± konusunda verdiÄŸi ültimatom, istifa tehdidi ve hükümetten çekilme senaryolarÄ±nÄ± beraberinde getirdi.

BaÅŸbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu. 29 Haziran günü tamamlanan Avrupa BirliÄŸi Zirvesi’nde AB sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± ÅŸekilde korunarak daha fazla mültecinin gelmesinin önüne geçilmesi yönünde alÄ±nan ve fiili olarak iltica hakkÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelen kararlarÄ± beÄŸenmeyen Seehofer, kararlarÄ± yeterli bulmayarak Merkel’i eleÅŸtirmeye devam etti. Merkel ise, zirve sonrasÄ±nda bir televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi demeçte zirvenin kararlarÄ±nÄ± savunarak, Seehofer’in itirazlarÄ±nÄ±n yersiz olduÄŸunu ifade etti. (DIÅž HABERLER)

Almanyaâ€™da Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen istifasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 00:04

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