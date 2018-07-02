FotoÄŸraf: AydÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±/AA
KadÄ±nlar tuvaletine gizli kamera koyan ÅŸahÄ±slar tutuklandÄ±
AydÄ±n'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ yerinin kadÄ±nlar tuvaletine gizli kamera yerleÅŸtirdiÄŸi tespit edilen 2 ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±.
AydÄ±n'Ä±n Kuyucak ilçesinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ yerinin kadÄ±nlar tuvaletine gizli kamera yerleÅŸtirdiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 2 ÅŸüpheli tutuklandÄ±.
Gencelli Mahallesi'ndeki bir iÅŸ yerinin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kamera olduÄŸu yönündeki ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri konuya iliÅŸkin çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Tuvalette rulo peçete içine çakmak ÅŸeklinde gizlenmiÅŸ kamera bulan ekipler görüntüleri inceledi. KayÄ±tlarda, iÅŸ yeri çalÄ±ÅŸanÄ± M.Ö.T'nin kamerayÄ± koyduÄŸu yönünde bilgiye ulaÅŸan ekipler ÅŸüpheliyi yakaladÄ±.
ZanlÄ±nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda aynÄ± iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸan V.A da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler tutuklandÄ±. (AydÄ±n/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 23:33