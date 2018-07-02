Namme Ã–ztÃ¼rk cezaevinden mektup yazdÄ±, kadÄ±nlara seslendi

EvliliÄŸi boyunca KazÄ±m Aydemirâ€™in ÅŸiddetine, cinsel saldÄ±rÄ±larÄ±na uÄŸrayan ve Ã¶lmemek iÃ§in Ã¶ldÃ¼rmek zorunda kalan Namme Ã–ztÃ¼rk cezaevinden mektup yazdÄ±

Kendisine silah doÄŸrultarak öldürmeye çalÄ±ÅŸan eski eÅŸi KazÄ±m Aydemir'i ölmemek için öldüren Namme Öztürk, cezaevinden mektup yazdÄ±. EvliliÄŸi boyunca KazÄ±m Aydemir’in ÅŸiddetine ve cinsel saldÄ±rÄ±larÄ±na uÄŸrayan, boÅŸanmasÄ±na raÄŸmen hâlâ ÅŸiddete maruz kalan ve ölmemek için öldüren Namme Öztürk, cezaevinden kadÄ±nlara seslendi.

YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 8. duruÅŸmasÄ± yarÄ±n (3 Temmuz SalÄ±), Anadolu Adliyesi 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde saat 11:15'te baÅŸlayacak olan Namme Öztürk, ekmekvegul.net'te yayÄ±nlanan mektubu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kadÄ±nlara seslendi:

Tüm evliliÄŸim boyunca hatta boÅŸandÄ±ktan sonra dahi bana hep ÅŸiddet uyguladÄ±. Bitmek bilmeyen dayaklarÄ±nÄ± nasÄ±l anlatayÄ±m, yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± nasÄ±l anlatayÄ±m? KollarÄ±m mosmor gezdim, kayÄ±npederim dahil tüm konu komÅŸu biliyordu beni nasÄ±l dövdüÄŸünü. AvukatlarÄ±ma bile anlatamadÄ±ÄŸÄ±m daha o kadar çok ÅŸey var ki! Tüm bunlarÄ± yaÅŸamak benim suçum mu? Belinde silahla gezip sürekli beni tehdit eden, döven bir adam. Hakaretler, aÅŸaÄŸÄ±lamalar daha neler neler...

Polise gidersin “Bir de biz konuÅŸalÄ±m kocanla” derler, sonra ÅŸiddet daha da artar. Polis bile bitiremedi onun ÅŸiddetini. Aileler sahip çÄ±kmaz, kurumlar sahip çÄ±kmaz, iki çocuÄŸun geleceÄŸini tek baÅŸÄ±ma düÅŸünürüm. Çocuklar olmasaydÄ±, araya girmeseydi o beni çoktan öldürmüÅŸtü. Yine de oÄŸlum “Babam dÄ±ÅŸarÄ±da kalmasÄ±n anne, ne olur” dediÄŸi için aldÄ±m eve. Bir de rezalet çÄ±karÄ±r, baÄŸÄ±rÄ±r çaÄŸÄ±rÄ±r, daha çok döver, tehdit eder diye. YaptÄ±klarÄ±nÄ±n hangi birini anlatayÄ±m. Defalarca aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± mÄ±, yengelerime göz diktiÄŸini mi, telefonundaki fotoÄŸraflarÄ± zorla bana gösterdiÄŸini mi... Bana yapÄ±lanlarÄ± anlatmaya ben utanÄ±yorum. Siz anlayÄ±n iÅŸte...

(HABER MERKEZÄ°)

'Ben Ã¶ldÃ¼rmeseydim, o Ã¶ldÃ¼recekti'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 22:12

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