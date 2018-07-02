Leyla GÃ¼venâ€™in tutukluluk haline itiraz edildi

HDP'den Hakkari milletvekili seÃ§ilen DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla GÃ¼venâ€™in tutukluluk halinin devamÄ±na yÃ¶nelik verilen karara itiraz edildi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven'in avukatlarÄ±, tahliye kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na itiraz etti. Davaya bakan DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 29 Haziran’da tahliye kararÄ± vermiÅŸti. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n karara yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± aynÄ± gün deÄŸerlendiren DiyarbakÄ±r 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Güven hakkÄ±nda "tutukluluÄŸuna devam" kararÄ± vermiÅŸti. Mahkeme, Güven'i tutuklu olduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi'nde avukatlarÄ±na haber vermeden SEGBÄ°S'e çÄ±karÄ±p savunmasÄ±nÄ± almadan kararÄ± yüzüne okumuÅŸtu.

‘BÄ°R MAHKEME KARARI TANINMADI’

Güven’in avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, itiraz üzerine Güven hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n yasaya ve usule aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle bir üst mahkemeye olan DiyarbakÄ±r 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. Ä°tirazla ilgili konuÅŸan YalçÄ±ndaÄŸ, ellerinde tahliye müzekkeresi olmasÄ±na raÄŸmen müvekkili Leyla Güven’in tahliye edilmediÄŸini belirterek, “Kürt milletvekillerine yönelik 4 KasÄ±m’dan bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hukuksuzluk ve yasaya aykÄ±rÄ± yargÄ±lama biçimleri bu davada yeni bir uygulamayla karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±. Cuma günü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aslÄ±nda bir mahkemenin kararÄ±nÄ±n tanÄ±nmamasÄ± durumudur. Mahkeme kararÄ± herkes için baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itiraz sonucu beklendi. Normal iÅŸleyiÅŸe göre müvekkilimiz tahliye edilmeliydi, savcÄ±lÄ±k itirazÄ± sonucuna göre sürecin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine bakÄ±lmalÄ±ydÄ±” dedi.

‘SÜRECÄ°N SÄ°YASÄ° Ä°ÅžLEDÄ°ÄžÄ° NETLÄ°K KAZANDI’

YalçÄ±ndaÄŸ, müvekkili Güven’in tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosyanÄ±n düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve 2 televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalardan oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. CMK, Anayasa ve AÄ°HS’ye göre müvekkilinin tutuklu yargÄ±lanmasÄ±nÄ± gerektirecek bir delil durumunun ortada olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YalçÄ±ndaÄŸ, uzun yÄ±llardÄ±r siyaset yürüten ve toplumda belli bir saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olan Güven’in muhalif siyasi kimliÄŸiyle Anayasal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Müvekkili Güven hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± veren mahkemenin yargÄ±lamayÄ± yapmayan, dava dosyasÄ±nÄ± hiç vakÄ±f olmayan, dosyanÄ±n içeriÄŸiyle hiçbir ilgisi olmayan bir mahkeme olduÄŸuna dikkat çeken YalçÄ±ndaÄŸ, "Mahkemenin kendi duruÅŸma gününde, 4 klasörlük dosyadaki bütün delilleri okuyarak, delil durumuna bakarak yeterli suç ÅŸüphe olduÄŸu iddiasÄ±yla verdiÄŸi tutuklama kararÄ±na hiç kimsenin inanmayacaÄŸÄ±nÄ±" söyledi. YalçÄ±ndaÄŸ, “DolayÄ±sÄ±yla sürecin hukuki iÅŸlemediÄŸine siyasi olarak iÅŸlediÄŸine görüÅŸ bir kez daha netlik kazanmÄ±ÅŸ durumda” dedi.

‘OY VERENLERÄ°N SEÇME HAKKINI Ä°HLALÄ°DÄ°R’

KHK’yle savcÄ±lara verilen itiraz yetkisi nedeniyle Güven’in bugün cezaevinde olduÄŸunu dile getiren YalçÄ±ndaÄŸ, kendileri için hukuki sürecin bitmediÄŸini itiraz yolu açÄ±k olan karara karÅŸÄ± gerekli yasal itirazlarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. YalçÄ±ndaÄŸ, ortada apaçÄ±k bir hukuksuzluÄŸun var olduÄŸunu, ortada tutuklamaya gerektirecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sandÄ±ÄŸa giden her seçmenin iradesi olan Güven’in cezaevinde ona oy veren bütün seçmenlerin seçme hakkÄ±nÄ± ihlali olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. YalçÄ±ndaÄŸ, itirazlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu, bu hukuksuzluk en kÄ±sa sürede son bulmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti. (DiyarbakÄ±r/MA)

HDP KadÄ±n Meclisi: Leyla GÃ¼ven bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±

HDP'den milletvekili seÃ§ilen Leyla GÃ¼ven tahliye edilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 19:09

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