Ä°ÅŸÃ§iler olarak aynÄ± gemideyiz batarsak da Ã§Ä±karsak da beraberiz

Bursa'da kurulu Bosch fabrikasÄ± iÅŸÃ§isi, 24 Haziran seÃ§imleri sonrasÄ± fabrikadaki tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin yazdÄ±.

Bosch Ä°ÅŸçisi

Bursa

10 yÄ±llÄ±k BOSCH iÅŸçisiyim. 24 Haziran öncesi ve sonrasÄ± fabrikamdaki ve çevremdeki geliÅŸmeleri yazmak istiyorum.

Seçimden önce dolar ve avronun artmasÄ±, bununla doÄŸru orantÄ±da benzinin artmasÄ± iÅŸçiler de hükümete tepkiyi artÄ±rdÄ±. Hükümet buna müdahale edince tepkiler nispeten dindirildi. Ama AKP’ye oy verenlerde hiçbir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Dolar-avro-petrol fiyatlarÄ± yükselince “DÄ±ÅŸ güçler, faiz lobisi, ABD, Ä°ngiltere, Ä°srail, Almanya vs. yaptÄ±” diyorlar. DüÅŸünce de “AKP” ya da “Reis halletti” diyorlar. Ä°ngiltere, Rusya, Ä°srail ya da ABD ile görüÅŸmeler yapÄ±nca da “Adam siyasetçi, politika yapÄ±yor var ki bir bildiÄŸi görüÅŸüyor yoksa ülkemizi asla tehlikeye sokacak siyaset yapmaz ya da kararlar almaz” diyorlar. “O bizim baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ± Reis” diye de övüyorlar. Sürekli A Haber, Sabah gazetesi,TRT, sosyal medyadan ak-trolleri takip ediyorlar. Ekonomi ile geliÅŸmelerde YiÄŸit Bulut’u takip eden çok.

DÜNYALIK!

Tarikat ya da cemaatlere yakÄ±n olanlarÄ±n ise; ülkeyi sel götürse ekonomik açÄ±dan umurlarÄ±nda bile deÄŸil. “Namaz kÄ±lÄ±yorum, baÅŸörtülü bacÄ±m resmi dairelere giriyor. Cumalara bile Reis’in sayesinde gidebiliyoruz” diyorlar. Ama bulunduklarÄ± cemaat ya da tarikat liderlerinin zevki sefa içinde yaÅŸamalarÄ±nÄ± sorgulamÄ±yorlar, “DünyalÄ±k” diyorlar. “Bu servet tüm Ä°slam alemine harcanÄ±yor” diyorlar. “KardeÅŸlere yardÄ±m ediyor” diyorlar. Adamlar zÄ±rhlÄ± Mercedeslerle geziyor. 800 metrekare evleri var. Cemaat liderleri ya da tarikat ÅŸeyhleri düÄŸünlerde çocuklarÄ±na 30-40 kilo altÄ±n takÄ±lÄ±yor ama bunu sorgulamÄ±yorlar. ÇocuklarÄ± spor arabalarla geziyor. Bir ÅŸey diyen yok. Bazen anlamakta çok büyük güçlük çekiyor insan. Bu CHP, Atatürk, Ä°smet Ä°nönü dönemleri gerçekten ÅŸimdi ki Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n durumundan daha mÄ± kötüydü bilemiyorum? Anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Adnan Menderes’i CHP’liler astÄ± diyorlar. Ha keza Necmettin Erbakan’Ä± Kemalist-Atatürkçü ordu indirdi diyorlar. Turgut Özal’Ä± zehirlediler diyorlar ve bu yüzden tek kurtuluÅŸun Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸunu düÅŸünüyorlar.

ZAM ALAMAYACAÄžINI BÄ°LÄ°YOR AMA

O yüzdendir ki tek tük vermeyenler olsa da grevleri yasaklamalarÄ±nÄ± umursamÄ±yorlar. Grev demek=komünistlik=isyan=devlete karÅŸÄ± gelme ve Reis’e karÅŸÄ± gelme. O yüzden de konuyu Reis’in çözeceÄŸine inanÄ±yorlar. Reis diyorum çünkü Tayyip ya da ErdoÄŸan demek hoÅŸlarÄ±na gitmiyor. Hele ki diktatör sözünü duyduklarÄ±nda sinirlenip bir daha da bu kelimeyi kullananla muhatap olmuyorlar. Tayyip ErdoÄŸan tek adam olduÄŸunda grevleri yine yasaklayacaÄŸÄ±nÄ± ve zam alamayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. Zaten Türk Metal’in aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 30 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r greve çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylüyorlar. KÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n fona devredilmesi meselesine de “Küçük yerlerde çalÄ±ÅŸanlar alamÄ±yor? Patrona kalacaÄŸÄ±na devlete kalsÄ±n” diyorlar.

A Haber propagandasÄ±nda en öne çÄ±kan “bayrak, ezan, bölünme” meselesi ve MüslümanlarÄ±n birliÄŸi meselesi… Bu kanalÄ± seyreden iÅŸçiler de böyle bakÄ±yorlar. Bu birliktelikte Ä°ran Åžii ya da Suriye’nin yeri yok. Onlara göre bu ülkeler Müslüman deÄŸil. CHP ve diÄŸer sol partiler ve onlara oy verenler de ateist, kafir. Ä°ÅŸte AKP’li iÅŸçiler seçime böyle bir atmosferde girdi.

MHP’li iÅŸçiler ise; din-bayrak-ezan-bölünme meseleleri aynÄ± olsa da iÅŸ TÄ°S süreci ya da ekonomik kaygÄ±lara geldiÄŸinde AKP’li iÅŸçilerden daha farklÄ± düÅŸünüyor. Evet-hayÄ±r referandumunda çoÄŸunluÄŸu hayÄ±r diyen MHP’li iÅŸçilerin çoÄŸu ÅŸunu da söylüyorlardÄ±: “Ben tek adama hayÄ±r dedim ama milletvekili seçimlerinde ya da yerel seçimlerde yine MHP’ye oy vereceÄŸim.” Meral AkÅŸener’e kayan MHP’li iÅŸçiler vardÄ± ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde de Ä°YÄ° Partili iÅŸçilerden Muharrem Ä°nce’ye oy verenler de oldu. Ama Meral AkÅŸener’e güvenmeyenler, “Bu FETÖ’cüdür”den etkilenenler oldu. Yerel seçimlerde yine MHP bu oyu alÄ±rsa, milliyetçi-ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± dil ve politikalar devam edecek gibi görünüyor. “HDP’yi, teröristleri, bölücü, vatan hainlerini CHP ve seçmeni Meclise soktu” diyen AKP ve MHP’li iÅŸçilerin oylarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde koruyacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

Zaten seçimler aceleye getirildi. Televizyon kanallarÄ± ve gazeteler ErdoÄŸan’Ä±n elindeydi. Yer yer Muharrem Ä°nce’yi Tele 1 ya da Halk TV’den takip ettik ama zaten MHP’li ya da AKP’li iÅŸçiler bu kanallardan nefret ediyor. Belki biraz Halk TV, Fox TV’den takip ettiler o da çok az. Zaten ne Meral AkÅŸener’den ne de Temel KaramollaoÄŸlu’dan kimse bahsetmedi.

SOÄžAN-PATATES TEZGAHI

Gelelim soÄŸan-patates meselesi de yine Reis’i indirmek için ortaya konulmuÅŸ tezgah dediler. Yok NiÄŸde’de yok Peri BacalarÄ±nda saklÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Karaborsa yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Tayyip’in üstüne oynuyorlar dediler. Bunda A Haber ve AKP’li yanlÄ±sÄ± medyanÄ±n büyük bir etkisi var. Facebook da ak-troller ve özellikle parti il yönetimi, ilçe baÅŸkanlarÄ±, mahalle yöneticileri her türlü geliÅŸmeyi ya da olumsuzluÄŸu AKP’li iÅŸçilerin telefonlarÄ±na koordineli mesaj atarak hallediyorlar.

Ama yine de umut var. Tüm olumsuzluklara ve eÅŸitsizliÄŸe raÄŸmen AKP 7-8 puan kaybetti. Kimisi Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n mitinglerine gitmeyerek rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli etti. Buna inanmak istiyorum. Çünkü bu hükümet ve ortaÄŸÄ± MHP’nin iÅŸçilere verecekleri hiçbir ÅŸey yok. EÄŸer karÅŸÄ±larÄ±nda tüm iÅŸçilerin ekonomik kaygÄ±nlarÄ±nÄ± gözeterek bir gelecek inÅŸa edecek bir proje ve program olmazsa, iÅŸçiler Tayyip ErdoÄŸan’a ve AKP gibi partilere oy vermeye devam edecek. Proje diyorum çünkü Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n iÅŸçilere bir ÅŸey vermese de 3. havaalanÄ±, 3. köprü veyahut tam inandÄ±rÄ±cÄ± olmasa da “milli savunma sanayi” silahlanmasÄ± gibi sözleri etki ediyor. AKP’li iÅŸçiler “Ä°ÅŸçiye bir ÅŸey vermediler ama yol, köprü, dÄ±ÅŸ politikada ülkeyi korudu. Ülkeyi bölünmeden kurtardÄ±” diyor. Ve “Allah kötüye fÄ±rsat vermesin” diyerek CHP’yi eleÅŸtirirken, CHP’li iÅŸçilerde ErdoÄŸan’Ä± kastederek “Allah bunun zulmünden kurtarsÄ±n bizi” diyor.

Emeklilik yaÅŸÄ±, ödenen gelir vergileri, haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma saatinin 35 saate düÅŸürülmesi talebi, ücretli 1 aylÄ±k kesintisiz izin meselesi... Bence iÅŸçiler için önemli ama en önemli güvenlik+ekonomi. Güvenlik olmadan ekonomi olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Bu savaÅŸ ve askeri operasyon meselesi son bulmalÄ±. Bakan Soylu’nun son dönem açÄ±klamalarÄ± bence AKP ve MHP’li iÅŸçilere hitap eden bir dil ama doÄŸru bulmuyorum ya da CHP’nin verdiÄŸi cevap da yine aynÄ± üslupta. Hep biz yoksul iÅŸçilerin çocuklarÄ± her iki tarafta gencecik yaÅŸlarda topraÄŸa veriyoruz. Kimse de çÄ±kÄ±p demiyor ki “Ölümleri mi yarÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz, niye ölmemelerini saÄŸlamak için ne yapalÄ±m demiyorlar?” Hiç bunu dile getiren yok. HDP’nin Meclise girmesi bence olumlu olmuÅŸtur. Mecliste 3. parti olmuÅŸtur. SÄ±rasÄ± geldi mi halk iradesi diyenler buna da (Kürtlere) saygÄ± göstermeleri gerekir. Ama önceki “hendek siyaseti” iç savaÅŸ meselesinin çok baÅŸlarÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Belki bütün partiler insafa gelip çözüm süreci baÅŸlar. ArtÄ±k Recep Tayyip ErdoÄŸan BaÅŸkan da oldu ama MHP de burada kilit parti. Bütün iÅŸ onda bitiyor.

700 Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N Ä°ÅžTEN ATILACAÄžI SÖYLENÄ°YOR

Biz iÅŸçiler yaklaÅŸan çok büyük ekonomik krizi nasÄ±l atlatacaÄŸÄ±z, bunu düÅŸünmemiz gerekir. Bu-1, Bu-2 ve Bu-4 olmak üzere bu 3 fabrikada 700 kiÅŸinin iÅŸine son verileceÄŸi söyleniyor. Bu bir dedikodu ama mide bulandÄ±rÄ±yor. Dizel egzoz meselesi yüzünden kaynaklanÄ±yor. Bizi iyi günler beklemiyor. Birlik olmamÄ±z gerekiyor. Birbirimizi anlamalÄ± ve kÄ±rmamamÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸçiler olarak aynÄ± gemideyiz ya batacaÄŸÄ±z ya da buradan çÄ±kacaÄŸÄ±z. EÄŸer bunlarÄ± yapmazsak “iç savaÅŸ” korkusu yaÅŸÄ±yorum. Hükümetler partiler gelip geçer ama geleceÄŸe ne miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z önemli. Tayyip ErdoÄŸan da, AKP de tarihin tozlu raflarÄ±nda yer alacak. ÇoÄŸu genç iÅŸçi ne Süleyman Demirel’i ne DYP’yi, ne Bülent Ecevit’i ve DSP’yi ne de ANAP’Ä± ve Turgut Özal’Ä± hatÄ±rlamÄ±yor. Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n mitinglerine götürdüÄŸü Tansu Çiller’i kimsenin hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ± gibi… O yüzden bence tek adam ve onun kontrolünde ki hiçbir siyaset ve anlayÄ±ÅŸ ayakta duramaz. YÄ±kÄ±lmaya mahkumdur. Bunun herkes ve bütün iÅŸçiler farkÄ±nda...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 18:59

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