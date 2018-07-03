2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda Ä°sviÃ§re'yi 1-0 maÄŸlup eden Ä°sveÃ§, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi. Kolombiya-Ä°ngiltere maÃ§Ä±nÄ±n galibi Ä°sveÃ§'in rakibi olacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nÄ±n son iki çeyrek finalistinden biri Ä°sveç oldu. Ä°sviçre'yi 1-0 maÄŸlup eden Ä°sveç, çeyrek finale çÄ±kmayÄ± hak kazanÄ±rken Ä°sviçre kupaya veda etti. Ä°sveç'in çeyrek finaldeki rakibi, 21:00'de baÅŸlayacak Kolombiya-Ä°ngiltere maçÄ±nÄ±n sonucuyla belirlenecek.

Ä°SVEÇ, Ä°SVÄ°ÇRE KARÅžISINDA TEK GOLLE ÇEYREK FÄ°NALDE

Ä°sveç'e 1-0'lÄ±k galibiyeti getiren golü 66. dakikada Emil Forsberg attÄ±. Ä°sveç, 90+4'te bir penaltÄ± kazandÄ± ancak VAR sistemi ile pozisyonu tekrar inceleyen hakem, pozisyonun dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸunu iÅŸaret etti ve penaltÄ± iptal oldu, Ä°sveç serbest vuruÅŸ kullandÄ±.

Tarihlerinde 29. kez karÅŸÄ±laÅŸan iki takÄ±m, Dünya KupasÄ± ve Avrupa KupasÄ± gibi büyük turnuvalarda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki son maç Mart 2002’de oynanmÄ±ÅŸ ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°sveç grup maçlarÄ±nda Güney Kore’yi 2-1, Meksika’yÄ± 3-0 maÄŸlup ederken Almanya’ya son dakikada yediÄŸi golle 2-1 maÄŸlup oldu. Ä°sveç, F grubundan lider çÄ±ktÄ±.

Ä°sviçre ise Brezilya ile 1-1 berabere kaldÄ±ktan sonra SÄ±rbistan’Ä± 2-1 maÄŸlup etti. Son maçÄ±nda Kosta Rika’dan 2-2’lik beraberlikle 1 puan aldÄ± ve E grubunu 2. tamamlayarak 2. tura kaldÄ±.

KOLOMBÄ°YA-Ä°NGÄ°LTERE

Son 16 turunun son maçÄ± 21.00’de Kolombiya ile Ä°ngiltere arasÄ±nda oynanacak.

H grubunda Japonya’ya yenildikten sonra Polonya ve Senegal’i yenen ve grubu lider tamamlayan Kolombiya, G grubunu 6 puanla ikinci bitiren Ä°ngiltere’yle Spartak StadÄ±’nda karÅŸÄ±laÅŸacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ABD’li Mark Geiger yönetecek.

Ä°ngiltere ile Kolombiya arasÄ±nda Dünya KupasÄ±’nda oynanan tek maçÄ± Ä°ngiltere 1998’de 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kolombiya’nÄ±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu James Rodriguez’in Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±nda sahaya çÄ±kÄ±p çÄ±kamayacaÄŸÄ± henüz netleÅŸmedi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 19:04

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